Carlos Tavares, patron sans concessions rattrapé par les difficultés

Carlos Tavares a dû abandonner fin septembre son objectif sacré de marge opérationnelle à “deux chiffres” pour l’année, qui le plaçait loin devant ses concurrents, et justifiait son salaire prévu à 36,5 millions d’euros pour l’année 2023.

Le dirigeant a également bousculé l’organisation du groupe début octobre en remplaçant sa directrice financière et en choisissant des profils plus commerciaux pour relancer les ventes sur un marché automobile déprimé, notamment en Europe.

La baisse de la production dans de nombreuses usines n’avait pas manqué d’inquiéter salariés et gouvernements, comme en Italie, patrie de Fiat, où des milliers de manifestants lui ont demandé des comptes mi-octobre. “Dans cette période de transformation darwinienne pour l’industrie automobile, notre devoir et notre responsabilité éthique sont de nous adapter et de nous préparer pour l’avenir, mieux et plus rapidement que nos concurrents, afin d’offrir à nos clients une mobilité propre, sûre et abordable”, avait alors relevé M. Tavares.

Il assurait depuis, lors de ses nombreuses rencontres avec la presse, que la situation était en cours de redressement aux Etats-Unis, et qu’en Europe il n’était pas le seul groupe à rencontrer la difficulté. Mais ces changements n’avaient pas complètement convaincu les marchés.

Même si en France, la direction a assuré la semaine dernière qu’aucune fermeture d’usine n’était prévue à court terme malgré une baisse attendue de la production, au Royaume-Uni, le groupe a en revanche annoncé la fermeture de son usine à Luton, employant plus de 1 100 personnes au nord de Londres. Certains salariés pourraient être redéployés sur l’autre site du groupe à Ellesmere Port à 300 kilomètres de là. Stellantis a par ailleurs confirmé dimanche soir ses objectifs pour l’année 2024, dont une marge opérationnelle estimée entre 5,5% et 7% du chiffre d’affaires.