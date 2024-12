Ces derniers jours, l'absence de vent et de précipitations, combinée à un temps stable, a pu favoriser localement les émissions de particules liées au chauffage et leur accumulation dans l’air. Ce phénomène, typique de nos hivers, est bien connu dans la région. Bien que cette pollution soit difficile à éviter en cette saison, des gestes simples peuvent aider à la réduire et à s’en protéger.