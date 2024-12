5 chiffres sur le recul de la filière automobile en Bourgogne-Franche-Comté

Le nombre d’heures rémunérées dans la filière automobile, en Bourgogne-Franche-Comté, a reculé de 8,7 % au premier semestre 2024, par rapport à la même période de l’année précédente. « Ce constat s’inscrit dans un contexte national de baisse structurelle des immatriculations de véhicules particuliers », indique une note de l’institut national de la statistique et des études économiques de Bourgogne-Franche-Comté (Insee Flash BFC n°210, décembre 2024). Jusqu’en novembre, les immatriculations ont reculé de 25 % par rapport à l’avant covid. « Une majorité de chefs d’entreprises envisagent des évolutions d’effectifs à la baisse, même si les difficultés d’approvisionnement ne sont plus considérées comme un facteur limitant la production », dévoile encore l’Insee. Le virage vers l’électrique est également un facteur de baisse de l’activité. Les normes obligent les constructeurs à vendre plus de véhicules électriques. Les acheteurs ne sont pas encore totalement au rendez-vous. « Le marché de l’automobile électrique est par ailleurs confronté à une concurrence chinoise de plus en plus importante », rappelle également l’Insee.