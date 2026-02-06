Montbéliard : les priorités de la candidate Marie-Noëlle Biguinet

La tête de liste de « Montbéliard en Mouvement » évoque quatre enjeux clés : la sécurité, la santé, le pouvoir d’achat et l’environnement. « Nous avons doublé le nombre de policiers municipaux et le nombre de caméras », résume-t-elle. Pour ce nouveau mandat, Marie-Noëlle Biguinet souhaite renforcer cette présence policière en élargissant leurs missions.

Implantation d’une maison de santé, ouverture de l’espace Jean-Marie Becker, centre de soins non programmés… La candidate liste le bilan de ses six dernières années. « Nous continuerons à soutenir et à accompagner les professionnels de santé », assure Marie-Noëlle Biguinet. Elle renouvelle notamment sa volonté de voir le service oncologie, le Mittan, rester à Montbéliard. Un projet de transfert du service avait été discuté en juillet 2025 (lire notre article).

« Je vous rappelle que nous n’avons pas augmenté le taux des taxes municipales depuis 2003 », souligne la maire sortante. Elle l’assure, la garantie d’un pouvoir d’achat favorable pour les Montbéliardais passe par la bonne gestion de la ville. Son objectif ? Investir dans les travaux pour gonfler les carnets de commandes des entreprises locales.

Dernier point, l’environnement. Le bilan de ce mandat : le réseau de chaleur utilisant l’énergie de la vapeur provenant de la combustion des ordures ménagères et couplé avec une chaufferie biomasse (lire notre article). Dans les six prochaines années, un nouveau projet devrait voir le jour, une usine hydroélectrique pouvant produire de l’électricité propre. « Je pense aussi à la plantation d’arbres, l’installation d’îlots de fraîcheur un peu partout en ville ou encore aux produits bio dans nos écoles pour nos enfants dans les cantines », complète la candidate.

Le programme complet n’a pas encore été divulgué pour Marie-Noëlle Biguinet. « Celui-ci sera évoqué lors de nos différentes réunions de quartier et à la réunion finale du 12 mars au théâtre », convient-elle.