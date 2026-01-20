Montbéliard se dote d’une première chaudière biomasse

Perspective de la future chaufferie biomasse de la Petite-Hollande, à Montbéliard, conçue par Dalkia
Perspective de la future chaufferie biomasse de la Petite-Hollande, à Montbéliard, conçue par Dalkia. | ©Beluga Studio

Une chaudière biomasse a officiellement été lancée le 13 janvier par Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard. Elle doit permettre d’éviter des émissions de CO2 équivalent à 3000 véhicules par an.

La première chaudière biomasse du réseau de chaleur de Montbéliard a été allumée le mardi 13 janvier, sur le site, rue Jean-Zay par Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard, et Natacha Roulleau, directrice commerciale de Dalkia région Est.
Pour accompagner l’extension de 7 kilomètres du réseau de chaleur de Montbéliard, Dalkia, filiale du Groupe EDF, a construit à côté de la chaufferie actuelle une nouvelle installation bas carbone. Elle fonctionne au bois-énergie. Le démarrage de cette première chaudière biomasse de 4 MW vient compléter la production de chaleur décarbonée issue de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) de Montbéliard, indique la Ville de Montbéliard dans un communiqué. Une deuxième chaudière biomasse de 6 MW sera mise en service pour la fin de l’année. Elle sera couplée à un système de stockage thermique d’une capacité de 200 m³ et à 324 m² de panneaux solaires photovoltaïques, dans une logique d’autoconsommation.
« Cette mise en marche de la chaufferie biomasse est une étape clé dans notre stratégie de développement durable, car elle permettra de réduire encore davantage notre empreinte carbone tout en offrant un service de chauffage performant et économique à un plus grand nombre de nos concitoyens. Ces travaux permettent, en effet, non seulement d’améliorer la qualité de service, mais aussi de maintenir des prix compétitifs pour nos usagers. Après la période inflationniste que nous avons connue et dans un contexte d’incertitude sur les prix de l’énergie, cette stabilité des coûts est une bouffée d’air frais pour les ménages montbéliardais, » indique Marie-Noëlle Buiguinet, citée dns le communiqué.
Cette chaufferie bas carbone permettra d’atteindre, en 2029, un taux total d’Energies Renouvelables et de Récupération (EnR&R) de 97 %. Conçue pour valoriser les ressources locales, l’installation utilisera des résidus issus de l’exploitation forestière (bois abîmé, branchages, bois d’élagage) provenant de forêts situées dans un rayon inférieur à 100 km. Grâce à cette solution, le réseau de chaleur de Montbéliard évitera l’émission de plus de 6 000 tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent de plus de 3 000 véhicules retirés de la circulation, indique encore le communiqué de presse de la Ville.

TVA à 5,5 %

Au-delà du bénéfice écologique, ce projet permet à la Ville de Montbéliard de conforter sa souveraineté énergétique et de lutter contre la précarité. Grâce à une énergie locale et pérenne, les usagers bénéficieront d’une TVA réduite à 5,5% et d’un prix déconnecté des fluctuations des énergies fossiles comme le gaz.
Un argument de poids pour développer le réseau avec déjà 9 raccordements nouveaux réalisés en 2025 et 28 raccordements prévus sur l’année 2026. Au total, 96 bâtiments seront raccordés d’ici fin 2026, soit près de 7 700 équivalents-logements
Cette opération bénéficie du soutien financier de l’Etat via le Fonds Chaleur de l’ADEME et du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie.

