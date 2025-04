Montbéliard : une nouvelle chaufferie biomasse à la Petite-Hollande

La nouvelle unité, qui s’ajoute à l’unité de valorisation énergétique de Montbéliard attachée à l’usine d’incinération, en cours de réhabilitation, sera en service en octobre 2025. Selon Dalkia, en 2029, Montbéliard aura un total d’énergies renouvelables et de récupération de 97 %. « Grâce à cette solution, le réseau de chaleur de Montbéliard évitera l’émission de plus de 6 100 tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent de plus de 3 300 véhicules retirés de la circulation », assure Dalkia. D’insister également : Ce projet permet de lutter « contre la précarité énergétique », grâce notamment à une TVA réduite à 5,5 % et à un prix ne dépendant plus des fluctuations des prix du gaz et des énergies fossiles.