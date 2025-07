Déménagement de la cancérologie : la foudre des élus du pays de Montbéliard

Parmi leurs nombreux arguments pour défendre le projet du Mittan (lire notre article), les trois élus insistent sur le niveau « d’excellence » du Mittan en termes de traitement du cancer et sur les coûts bien moins élevés de son développement par rapport à son déménagement. « Un projet comme celui-ci ne s’arrêtera pas à 20 ou 30 millions d’euros. À la fin, ce sera 60 voire 70 millions. »

Sceptiques sur l’étude qui a été donnée au ministre sur Trévenans, qu’ils pensent avoir été « commanditée et qu’il y avait déjà le résultat », Charles Demouge, Marie-Noëlle Biguinet et Martial Bourquin ont annoncé vouloir demander une étude pour le développement du Mittan. Ils rapportent que le ministre Yannick Neuder a demandé, quant à lui, « une autre étude » et a annoncé « attendre un certain temps » pour prendre sa décision, « l’année prochaine ». « Le Mittan sera conforté, on y croit profondément », concluent-ils.

Début janvier, lors de ses vœux, Pascal Mathis a bien fait comprendre que le projet était sur les rails. Le projet architectural était à engager. Le projet technique doit être finalisé en 2025, pour recruter ensuite le cabinet de maitrise d’œuvre.