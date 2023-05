Le projet de déménagement de la cancérologie du Mittan stoppé

La délégation a rencontré le ministre de la Santé, originaire de Belfort (lire notre article), ce mercredi 31 mars, dans l’après-midi. « Il s’est montré très réceptif à nos arguments qui mettent en avant la nécessité absolue de maintenir ce véritable pôle d’excellence à Montbéliard », apprécient-ils. « Étant donné que ce site donne entière satisfaction aux patients, au personnel soignant ainsi que sur le plan médical, nous souhaitions que le Ministre puisse examiner tous les aspects de ce dossier de manière impartiale, avant tout arbitrage », ajoutent-ils. Et de déclarer : « On ne change pas ce qui fonctionne. »

Selon le communiqué, le ministre a estimé qu’il fallait donner « la parole à tout le monde ». « Un projet médical doit se faire avec les patients, les soignants et les élus », a-t-il indiqué, rapporte le communiqué. Et de conclure : « Nous continuerons d’œuvrer ensemble, au-delà de tout clivage politique, afin de préserver et développer ce site, dans l’intérêt de notre territoire et de ses habitants. »

La polémique autour de ce projet de déménagement dure depuis plusieurs mois ; elle est vive depuis l’automne 2022. Les élus du pays de Montbéliard sont vent debout contre ce projet de l’hôpital Nord Franche-Comté, qui n’est cependant pas nouveau. Le directeur de l’établissement l’avait évoqué dès octobre 2021, comme nous l’avions alors présenté (lire notre article).