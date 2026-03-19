Municipales : 9 communes du nord Franche-Comté votent pour le second tour

Belfort, Valdoie, Giromagny et Delle dans le Territoire de Belfort ; Mandeure, Pont-de-Roide-Vermondans, Bethoncourt et Grand-Charmont dans le Pays de Montbéliard ; Héricourt dans la communauté de communes d’Héricourt : seulement neuf communes de l’aire urbaine doivent organiser un second tour pour les municipales 2026. Tour d’horizon.
A Belfort, le maire sortant, Damien Meslot, est arrivé largement en tête au soir du premier tour, avec 47,34 % des suffrages. Christophe Grudler (6,12 %) et Jean-Marie Pheulpin (1,38 %) non pas pu se maintenir. A gauche, Bastien Faudot n’a pas changé sa position d’avant le premier tour et a refusé tout rapprochement avec l’ancien député LFI, Florian Chauche. Damien Meslot aura donc trois challengers : Florian Chauche (22,56 % au premier tour), le représentant du RN, Christophe Soustelle (11,76 %) et Bastien Faudot (10,84 %). Au premier tour l’abstention était de 46,50 %.
A Delle, ce sera une triangulaire. Elle opposera la maire sortante, Sandrine Janiaud Larcher, arrivée en tête avec 43,34 % ; Frédéric Rousse, ancien conseiller départemental, arrivé deuxième (35,12 %), et Doriane Nicol, candidate du RN (21,54 %). L’abstention était de 45,92 % au premier tour.
A Valdoie, rien ne va plus (ou toujours plus) entre la maire sortante, Marie-France Cefis et Michel Zumkeller, ancien maire et ancien député. La première est mise en ballotage défavorable : elle a obtenu 35,09 %, et Michel Zumkeller 38,39%. Mais si ce duel fratricide à droite retient l’attention, ce sera bien une triangulaire ce diomanche à Valdoie. Lionel Malala, candidat en tête de la liste de gauche, s’est qualifié pour le second tour avec 26,52 % des suffrages exprimés. Au premier tour, l’abstention à Valdoie était de 39,27 %.
Finalement, ce sera un duel à Giromagny. La liste menée par le maire sortant, Christian Coddet, a obtenu 41,34 % des suffrages exprimés. Elle devance de seulement 31 voix celle conduite par Christian Pischoff, qui obtient 31,69 % des suffrages exprimés.
La liste de Patrick Demouge avait obtenu avec 232 voix, est troisième avec 19,95%, mais elle ne s’est pas maintenue au second tour
Quatre communes dans le Pays de Montbéliard
Dans le pays de Montbéliard, les électeurs de Montbéliard, Valentigney ou encore Audincourt pourront aller à la pêche sans contrevenir à leur devoir civique pour qu’il n’y a qu’un tour dans ces communes.
En revanche, à Bethoncourt, les électeurs sont appelés à voter pour le second tour. On s’orientait vers une triangulaire, jusqu’à ce que Philippe Mauro annonce mardi matin le retrait de sa liste, qui avait obtenu 30,83 % des suffrages. Ce sera donc un duel entre le maire sortant, Jean André, arrivé en tête avec 38,95 % des suffrages et Matthieu Guinebert, qui a obtenu 30,22 % des suffrages au premier tour. Avec le retrait de Philippe Mauro, les cartes sont totalement rebattues. La participation au premier tour était de 44,14 %.
A Pont-de-Roide – Vermondans, c’est le maire sortant qui a retiré sa liste, pour faire barrage au RN ; Denis Arnoux avait obtenu 30,26 % au premier tour. Le second tour opposera donc la liste conduite par Quentin Dechaux, l’attaché parlementaire de la députée Géraldine Grangier (RN) qui a obtenu 37,43 % le 15 mars, et celle d’Eric Boone, divers droite, qui a obtenu 32,32 %. La participation était de 68, 93 %.
A Grand-Charmont, ce sera une triangulaire. La liste conduite par Aurélie Dzierzynski est arrivée en tête avec 43,92 %, devant celle de Daniel Bourquin (26,85 %), puis celle conduite par Yasmina Tabeche (23,02 %). La liste Lutte ouvrière a été éliminée, avec 94 voix, soit 6?22 %. La participation était de 47,32 %.
Triangulaire aussi à Mandeure, avec les trois listes du premier tour qualifiées. En tête, la liste conduite par Stéphane Podgora 49, 38%, devant la liste de la liste divers droite de Gérard Bouché (32,86 %), et enfin celle de Julien Céccarelli, 17,76 %.
Le maire sortant en difficulté à Héricourt
Héricourt sera scruté, avec une triangulaire où le maire sortant, Fernand Burkhalter est en difficulté, puisque qu’il est deuxième au soir du premier tour, avec 35,18 %. Il est devancé par Gilles Lazar, qui a obtenu 36,64 % des suffrages. 64 voix les séparent. En embuscade, la liste RN a obtenu 25,96 voix. La liste LO a été éliminée, avec 98 voix. La participation était de 58,28 % au premier tour.
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[Article corrigé leudi 19 à 10 h 45: erreur sur le nombre de listes à Giromagny]