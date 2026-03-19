Municipales : 9 communes du nord Franche-Comté votent pour le second tour

Belfort, Valdoie, Giromagny et Delle dans le Territoire de Belfort ; Mandeure, Pont-de-Roide-Vermondans, Bethoncourt et Grand-Charmont dans le Pays de Montbéliard ; Héricourt dans la communauté de communes d’Héricourt : seulement neuf communes de l’aire urbaine doivent organiser un second tour pour les municipales 2026. Tour d’horizon.

A Belfort, le maire sortant, Damien Meslot, est arrivé largement en tête au soir du premier tour, avec 47,34 % des suffrages. Christophe Grudler (6,12 %) et Jean-Marie Pheulpin (1,38 %) non pas pu se maintenir. A gauche, Bastien Faudot n’a pas changé sa position d’avant le premier tour et a refusé tout rapprochement avec l’ancien député LFI, Florian Chauche. Damien Meslot aura donc trois challengers : Florian Chauche (22,56 % au premier tour), le représentant du RN, Christophe Soustelle (11,76 %) et Bastien Faudot (10,84 %). Au premier tour l’abstention était de 46,50 %.

A Delle, ce sera une triangulaire. Elle opposera la maire sortante, Sandrine Janiaud Larcher, arrivée en tête avec 43,34 % ; Frédéric Rousse, ancien conseiller départemental, arrivé deuxième (35,12 %), et Doriane Nicol, candidate du RN (21,54 %). L’abstention était de 45,92 % au premier tour.

A Valdoie, rien ne va plus (ou toujours plus) entre la maire sortante, Marie-France Cefis et Michel Zumkeller, ancien maire et ancien député. La première est mise en ballotage défavorable : elle a obtenu 35,09 %, et Michel Zumkeller 38,39%. Mais si ce duel fratricide à droite retient l’attention, ce sera bien une triangulaire ce diomanche à Valdoie. Lionel Malala, candidat en tête de la liste de gauche, s’est qualifié pour le second tour avec 26,52 % des suffrages exprimés. Au premier tour, l’abstention à Valdoie était de 39,27 %.

Finalement, ce sera un duel à Giromagny. La liste menée par le maire sortant, Christian Coddet, a obtenu 41,34 % des suffrages exprimés. Elle devance de seulement 31 voix celle conduite par Christian Pischoff, qui obtient 31,69 % des suffrages exprimés.

La liste de Patrick Demouge avait obtenu avec 232 voix, est troisième avec 19,95%, mais elle ne s’est pas maintenue au second tour