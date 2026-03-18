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Municipales : retrouvez tous les candidats au second tour dans le nord Franche-Comté

Bulletin de vote glissé dans l'urne du bureau de vote de la salle des fêtes, à Belfort, le 15 mars 2026, lors du 1er tour des élections municipales 2026.
Neuf communes du nord Franche-Comté sont concernées par un second tour ce dimanche 22 mars, aux municipales. | ©Le Trois – archives

Neuf communes du nord Franche-Comté sont concernées par un second tour aux élections municipales, ce dimanche 22 mars : Belfort, Valdoie, Giromagny et Delle ; Mandeure, Pont-de-Roide-Vermondans, Bethoncourt et Grand-Charmont ; et Héricourt. Retrouvez tous les candidats, grâce à notre moteur de recherche.

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Élections municipales 2026

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