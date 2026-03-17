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Bethoncourt : revirement de situation pour le second tour

Mairie de Bethoncourt.
Les deux listes de divers gauches passent la barre des 30 % à Bethoncourt. | ©GSV

Ce devait bien être trois listes qui devaient s'affronter au second tour des élections municipales à Bethoncourt. Les deux listes divers gauche, avec en tête Matthieu Guinebert et Philippe Mauro, avaient fait le choix de ne pas fusionner face au maire sortant, Jean André. Mais Philippe Mauro a annoncé ce mardi matin qu'il retirait sa candidature.

À Bethoncourt, les deux listes de divers gauche avec en tête le communiste et conseiller régional Matthieu Guinebert (LDG) et Philippe Mauro, le directeur du Crous Belfort-Montbéliard et élu d’opposition municipale depuis 2020, ont terminé 2e et 3e du premier tour. La liste menée par Matthieu Guinebert « Bethoncourt en commun » a enregistré 30,22 % des voix exprimées. En deuxième place, Philippe Mauro, tête de liste de « Bethoncourt, c’est vous, c’est nous » a atteint les 30,83 %. Les deux étaient qualifiées.

Malgré des discussions dès dimanche soir, ils ont décidé de ne pas fusionner, pour faire barrage au maire sortant, Jean André, au second tour des municipales dimanche 22 mars (lire notre article). Une décision du camp de Matthieu Guinebert. « On s’est interrogé, cette nuit et ce matin, pour savoir quelle position adopter », expliquait ce lundi Matthieu Guinebert, qui revendique une liste regroupant des personnalités de gauche et de droite visant à tourner la page Jean André. « Cela a bloqué sur la clarté du message que ça pouvait amener », justifiait Matthieu Guinebert.

Bethoncourt enregistre 55,86 % d’abstention au premier tour

Il devait donc y avoir trois listes au second tour. Mais revirement de situation, ce mardi matin. Philippe Mauro indique à nos confrères d‘ICI Belfort-Montbéliard qu’il retire sa liste. 

À Bethoncourt, le taux d’abstention s’est élevé à 55,86 % (lire notre article)

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