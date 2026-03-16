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Belfort et Montbéliard : moins d’un électeur sur deux a voté au 1er tour des municipales

Acte de vote, dans un bureau de Belfort. | ©Le Trois – illustration
Acte de vote, dans un bureau de Belfort. | ©Le Trois – illustration
Décryptage

46,51 % de participation à Belfort et 45,82 % à Montbéliard… Le premier tour des élections municipales du dimanche 15 mars est marqué par un fort taux d'abstention dans les deux principales villes du nord Franche-Comté.

Cette année encore, les élections municipales sont teintées par un fort taux d’abstention (lire notre article). Alors que les taux de participation étaient en forte chute aux dernières élections municipales de 2020, organisées au début de la crise sanitaire du covid-19, ils remontent cette année sans atteindre les taux d’avant crise. Que ce soit à Belfort, Montbéliard ou Héricourt, les résultats du premier tour de ce dimanche 15 mars montrent que de moins en moins de personnes se déplacent jusqu’aux urnes. Même pour un scrutin local. 

Belfort, la taux de participation chute de 10 points en 12 ans

À Belfort, 46,51 % des électeurs se sont déplacés aux urnes ce dimanche pour le premier tour. En d’autres termes, moins d’un électeur sur deux a voté. Ce chiffre est évidemment en hausse par rapport à 2020 où le taux de participation atteignait difficilement les 35,72 %. Le premier tour avait été organisé dans un contexte d’augmentation des cas de covid-19. Alors que les votants étaient appelés à voter le 15 mars, le premier confinement prenait place deux jours plus tard, soit le 17 mars à 12h. Il est donc difficile de comparer les chiffres de 2026 et de 2020. En 2014, 56,33 % des Belfortains se sont rendus aux urnes au premier tour. Ainsi, en douze ans, le taux de participation a baissé de près de 10 points dans la préfecture du Territoire de Belfort. 

Les Belfortains sont appelés à voter pour le second tour dimanche 22 mars. En 2020, il avait attiré encore moins de citoyens : le taux de participation était descendu à 34,19 %. Une baisse à prendre avec des pincettes puisqu’elle s’explique aussi par le contexte de crise sanitaire. En 2014, le second tour avait rassemblé plus de votants avec 58,26 % de participation, soit une hausse de 1,93 point entre les deux tours. 

Au niveau départemental, le taux de participation de ce premier tour est plus élevé qu’à Belfort, puisqu’il atteint 57,76 %. Un niveau plus haut qu’en 2020 (43 %). En 2014, le taux de participation dans le Territoire de Belfort atteignait 64,33 %. Ainsi, en douze ans, la participation a chuté de 6,57 points. 

À titre de comparaison, les élections législatives de 2024 avaient rassemblé plus de Belfortains puisque 65,73 % d’entre eux s’étaient déplacés. De même pour les élections européennes de cette même année : 49,23 % des habitants de Belfort ont voté. 

Montbéliard, un taux légèrement plus élevé que durant la crise sanitaire

Du côté de la cité des Princes, le taux de participation enregistré au 1er tour atteint les 45,82 %. Un taux en hausse de seulement 1,16 point de pourcentage par rapport à 2020, en pleine crise sanitaire. Les Montbéliardais ont déserté les urnes par rapport à 2014, alors que le taux atteignait les 63,55 %. En douze ans, le taux de participation à dégringolé de 17,73 points. Alors qu’en 2014, deux électeurs sur trois votaient, cette année moins d’un électeur sur deux s’est déplacé. 

Dans l’ensemble du département du Doubs, la participation au premier tour s’élève à 56,26 % contre 46,5 % en 2014. À 17h, le taux de participation était presque égal entre les deux années : 46,40 % en 2020 contre 46,47 % en 2026. En revanche, en 2014, à cette même heure, le taux de participation était de 48,80 %. 

Tout comme à Belfort, les élections législatives de 2024 ont suscité plus d’intérêt que les municipales puisque 61,76 % de Montbéliardais s’étaient déplacés. Même constat aux élections européennes où le taux de participation avait atteint les 48,14 % de participation.

Héricourt dépasse les 50 % de participation

À Héricourt, même si le taux de participation est plus élevé qu’à Belfort et Montbéliard, il n’atteint pas son taux d’avant covid. Pour ce premier tour, 58,28 % des électeurs se sont déplacés contre 42,16 % en 2020. Une hausse significative mais qui ne dépasse pas les 65,87 % de 2014. En deux scrutins, le taux de participation a chuté de 7,59 points. Les Héricourtois sont appelés à voter une seconde fois, ce dimanche 22 mars, pour élire leur nouveau conseil municipal. En 2014, le taux de participation avait enregistré une hausse de 2 points entre les deux tours.

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