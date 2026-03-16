Belfort et Montbéliard : moins d’un électeur sur deux a voté au 1er tour des municipales

À Belfort, 46,51 % des électeurs se sont déplacés aux urnes ce dimanche pour le premier tour. En d’autres termes, moins d’un électeur sur deux a voté. Ce chiffre est évidemment en hausse par rapport à 2020 où le taux de participation atteignait difficilement les 35,72 %. Le premier tour avait été organisé dans un contexte d’augmentation des cas de covid-19. Alors que les votants étaient appelés à voter le 15 mars, le premier confinement prenait place deux jours plus tard, soit le 17 mars à 12h. Il est donc difficile de comparer les chiffres de 2026 et de 2020. En 2014, 56,33 % des Belfortains se sont rendus aux urnes au premier tour. Ainsi, en douze ans, le taux de participation a baissé de près de 10 points dans la préfecture du Territoire de Belfort.

Les Belfortains sont appelés à voter pour le second tour dimanche 22 mars. En 2020, il avait attiré encore moins de citoyens : le taux de participation était descendu à 34,19 %. Une baisse à prendre avec des pincettes puisqu’elle s’explique aussi par le contexte de crise sanitaire. En 2014, le second tour avait rassemblé plus de votants avec 58,26 % de participation, soit une hausse de 1,93 point entre les deux tours.

Au niveau départemental, le taux de participation de ce premier tour est plus élevé qu’à Belfort, puisqu’il atteint 57,76 %. Un niveau plus haut qu’en 2020 (43 %). En 2014, le taux de participation dans le Territoire de Belfort atteignait 64,33 %. Ainsi, en douze ans, la participation a chuté de 6,57 points.

À titre de comparaison, les élections législatives de 2024 avaient rassemblé plus de Belfortains puisque 65,73 % d’entre eux s’étaient déplacés. De même pour les élections européennes de cette même année : 49,23 % des habitants de Belfort ont voté.