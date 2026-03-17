Pont-de-Roide : le maire sortant Denis Arnoux se retire du 2nd tour des municipales

« On se retire pour empêcher que le Rassemblement national ne prenne la ville. » Le maire sortant de Pont-de-Roide-Vermondans, Denis Arnoux, vient d’annoncer qu’il ne participera pas au second tour des élections municipales du dimanche 22 mars (lire notre article). Lors du premier tour, l’attaché parlementaire de la députée Géraldine Grangier (RN), Quentin Dechaux est arrivé en tête avec 37, 43 % des votes exprimés avec une liste d’union de la droite (lire notre article). Eric Boone (divers droite) est arrivé derrière avec 32,32 % des votes. Denis Arnoux (divers gauche), a fermé la marche avec 30,26 % des votes.