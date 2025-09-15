Montbéliard : Matthieu Bloch appelle à l’union des droites aux municipales

Le 5 septembre, le délégué départemental du Doubs du Rassemblement national, Jacques Ricciardetti, dégaine. Il annonce une liste du Rassemblement national à Montbéliard, « soutenu par nos alliés de l’UDR ». L’UDR (Union des droites), parti mené par Éric Ciotti, rejoint par Matthieu Bloch lors des législatives de 2024, et qui assume son alliance avec l’extrême droite. Une sortie faite à l’occasion de l’élection du nouveau président du conseil régional Jérôme Durain (lire notre article). Il dénonce alors une collusion entre Éric Lançon, socialiste, élu d’opposition à Montbéliard, et Marie-Noëlle Biguinet, maire Les Républicains (LR) de Montbéliard (lire notre article).

La prise de position ne semble pas très concertée. Cette semaine, c’est Matthieu Bloch qui se positionne. Moins vindicatif. « Il est encore temps d’unir les droites », espère-t-il. « Depuis plusieurs mois, je me suis pleinement investi pour favoriser l’union des droites patriotes à Montbéliard », ajoute-t-il. De poursuivre : « J’ai tendu la main, multiplié les échanges et cherché les compromis nécessaires afin que toutes les sensibilités de droite puissent avancer ensemble », se justifie-t-il. Il regrette que ce soit toujours « la désunion » qui l’emporte. Il imagine un arc allant des LR au RN ; une ligne rouge qui se maintient chez les partisans Les Républicains, qui n’ont pas pour autant fait de rupture, localement, avec l’UDR, au sein de l’exécutif de Pays de Montbéliard Agglomération (notre article).