Belfort : troisième écharpe de maire pour Damien Meslot

Les représentants des trois listes d’opposition, Florian Chauche, Bastien Faudot, et Christophe Soustelle ont tous adressé des « félicitations républicaines » à Damien Meslot et sa majorité, mais la tonalité de la campagne électorale est vite revenue.

Florian Chauche a d’abord regretté le niveau de l’abstention pour ensuite constater que la majorité avait un siège de moins qu’auparavant. « Si j’étais taquin, je dirais que la dynamique est de notre côté », a-t-il plaisanté. En formulant le vœu que soient créées des commissions municipales pour associer l’opposition, il s’est réjoui que la majorité de la mandature précédente ai repris et appliqué l’idée d’une mutuelle municipale « qui était dans notre programme en 2020 », a-t-il affirmé.

Il est ensuite revenu sur les 1400 radiations sur les listes électorales en affirmant que les bureaux de vote défavorables à Damien Meslot ont été plus concernés que ceux qui lui sont favorables. Retour aussi sur des panneaux d’affichages démontés entre les deux tours, puis réapparus sans ses affiches, sur la reprise de thèmes de l’extrême droite, ou sur l’affirmation que LFI ne fait pas partie de l’arc républicain, affirmation qu’il a associée aux dégradations de sa permanence.

Son réquisitoire s’est poursuivi sur le « taux de pauvreté à 29 % » à Belfort, les difficultés du commerce, les subventions à l’hydrogène, « les bons résultats d’Alstom et Arabelle qui n’ont rien à voir avec la politique municipale ».

Florian Chauche a conclu son intervention en demandant au maire de s’engager sur une campagne de promotion pour l’inscription sur les listes électorales ; des garanties sur les tarifs des cantines ; une consultation sur le stage Mattler.

Bastien Faudot, pour la liste « Tous Belfortains – Liste d’union de la gauche républicaine, démocrate et écologiste », a pris acte de la victoire de Damien Meslot, tout en soulignant que « humilité ne veut pas dire effacement » et qu’une « élection n’est pas un chèque en blanc ». Il s’est engagé pour « une opposition républicaine et constructive », « avec un seul curseur : l’intérêt des Belfortains ».

Christophe Soustelle (« Une identité pour Belfort ») s’est réjouit du retour du RN au conseil municipal de Belfort (avec deux élus), et de l’absence d’élus soutenant Emmanuel Macron (en l’occurrence la liste de Christophe Grudler, MoDem). Et en s’appuyant sur la laïcité telle que comprise par l’extrême droite, il a exhorté le maire de refuser les signes religieux ostentatoires au conseil municipal, y compris dans le public, s’attirant des huées de celui-ci.