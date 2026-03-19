Municipales : pourquoi y a-t-il eu autant des radiations à Belfort ?

Deux raisons à cela. La première est électorale. En 2024, il y a eu plus d’élections (européennes et législatives), entraînant l’envoi de trois campagnes de propagandes, accélérant ainsi les retours en NPAI, visibles pour ce scrutin 2026. Ensuite, il existait auparavant un système de « rattrapage », aujourd’hui disparu. Lorsqu’une procédure de radiation est lancée, la commission électorale croise le nom du citoyen avec le fichier de recensement des éléments d’imposition à la fiscalité directe locale, mis à disposition de la commune par le Trésor public. Si la personne paie l’impôt dans la ville, elle n’est pas radiée ; elle peut y voter. Or, depuis la disparition de la taxe d’habitation, seulement ceux payant la taxe foncière sont référencés. Mécaniquement, la proportion de personnes radiées s’accroît, car moins de personnes sont « rattrapées » par le croisement du fichier. Ensuite, la surreprésentation de citoyens résidant dans les quartiers populaires s’explique par le fait que l’habitat social locatif y est important. La proportion de personnes payant la taxe foncière y est plus faible. « Le phénomène est donc plus massif », confirme un connaisseur du dossier.