Belfort : Damien Meslot dépasse les 50 % malgré une quadrangulaire

Au soir de ce dimanche de second tour des municipales à Belfort, on est loin d’un partage équivalent des voix entre quatre candidats dans le cadre d’une quadrangulaire. Arrivé largement en tête au premier tour, avec 47,34 % des voix, Damien Meslot a encore augmenté son avance et est passé bien au-dessus des 50 % des suffrages exprimés, avec 53,41 %. Entre les deux tours, il a gagné 840 voix. Un chiffre qu’il faut rapprocher en partie des 712 voix de Christophe Grudler au premier tour (qui n’avait pas donné d’autre consigne de vote que d’éviter les extrêmes). Un chiffre à rapprocher également des 314 voix perdues entre les deux tours par le candidat RN, Christophe Soustelle. Le RN avait déjà effectué une contreperformance au premier tour avec 11,76 % à Belfort ; au second tour, il passe sous les 10 %, avec 9,12 %.
Largement réélu, Damien Meslot pouvait légitimement se dire « heureux et très fier » du résultat obtenu. « Je mesure l’honneur qui m’est fait avec cette troisième élection comme maire de Belfort », déclarait-il juste après avoir annoncé les résultats définitifs de Belfort.
Vote utile à gauche à Belfort
A gauche, l’ancien député LFI, Florian Chauche, améliore, loin derrière Damien Meslot (3517 voix pour Florian Chauche, 6732 voix pour Damien Meslot), améliore son score du premier tour. Avec 27, 9 % des suffrages (22,56 % au premier tour), il gagne 710 voix en une semaine. A gauche, le vote utile à semble-t-il fonctionné au détriment de Bastien Faudot, qui perd 134 voix par rapport au premier tour et passe lui aussi sous la barre des 10 %, à 9,56 %.
Florian Chauche a déploré à la fois l’absence d’union de la gauche au second tour et l’abstention. Au second tour, 136 Belfortains de plus qu’au premier tour se sont déplacés aux urnes, mais la participation plafonne à 54,15 % : 12 920 Belfortains ont voté et 10 939 se sont abstenus.
Michel Zumkeller de retour à Valdoie
A Valdoie, Michel Zumkeller va retrouver son siège de maire (il a été maire de la commune de 2008 à 2017). Il a obtenu 39,96 % des suffrages et devance la maire sortante, Marie-France Cefis, de 127 voix. Il ne l’avait devancé que de 69 voix au premier tour. Avec 866 voix, il a gagné 64 voix entre les deux tours et semble avoir profité d’une dynamique entre les deux tours.
A Giromagny, le maire sortant Christian Coddet, est réélu alors que la troisième liste qualifiée au premier tour a renoncé entre les deux tours. Arrivé en tête au premier tour, il gagne 133 voix entre les deux tours, alors que son adversaire, Laurent Pischoff, n’en gagne que 118.
A Delle, Sandrine Janiaud Larcher gagne 97 voix par rapport au premier tour et l’emporte avec 46,27 % des suffrages. Pourtant son challenger semble avoir récupéré de nombreuses voix du RN. Il gagne 153 voix, alors que la candidate RN en perd 163 entre les deux tours. Un transfert qui ne lui aura pas suffit pour remporter Delle.