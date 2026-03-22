Belfort : Damien Meslot dépasse les 50 % malgré une quadrangulaire

Au soir de ce dimanche de second tour des municipales à Belfort, on est loin d’un partage équivalent des voix entre quatre candidats dans le cadre d’une quadrangulaire. Arrivé largement en tête au premier tour, avec 47,34 % des voix, Damien Meslot a encore augmenté son avance et est passé bien au-dessus des 50 % des suffrages exprimés, avec 53,41 %. Entre les deux tours, il a gagné 840 voix. Un chiffre qu’il faut rapprocher en partie des 712 voix de Christophe Grudler au premier tour (qui n’avait pas donné d’autre consigne de vote que d’éviter les extrêmes). Un chiffre à rapprocher également des 314 voix perdues entre les deux tours par le candidat RN, Christophe Soustelle. Le RN avait déjà effectué une contreperformance au premier tour avec 11,76 % à Belfort ; au second tour, il passe sous les 10 %, avec 9,12 %.

Largement réélu, Damien Meslot pouvait légitimement se dire « heureux et très fier » du résultat obtenu. « Je mesure l’honneur qui m’est fait avec cette troisième élection comme maire de Belfort », déclarait-il juste après avoir annoncé les résultats définitifs de Belfort.