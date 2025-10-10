Bastien Faudot : « Il faut voir loin pour Belfort et agir dès maintenant »

Je ne vais pas faire de la politique fiction ! Nous verrons bien combien il y aura de listes à gauche au moment des déclarations de candidatures. En matière électorale – sauf à considérer que les électeurs nous appartiennent – 1 plus 1 ne fait pas 2 à gauche. Une partie de l’électorat de la gauche radicale ne se déplacerait pas si elle devait se mettre derrière une figure de la gauche républicaine ou modérée, parce qu’elle la considère comme un social-traitres. S’il y a une candidature LFI, une partie de l’électorat modéré fera défaut. Au fond, il faut partir du mode de scrutin. Le seuil pour se qualifier au second tour est de 10 % des suffrages exprimés. Il n’y a donc aucun risque pour que la gauche soit absente du second tour. Dès lors, que les différentes sensibilités de gauche présentent leur projet au suffrage des électeurs, c’est aussi une façon de respecter la diversité des sensibilités. Belfort ne va pas être un cas isolé. Des listes insoumises sont annoncées pratiquement partout où des maires de gauche sortant sont candidats. Ma conviction, c’est que les citoyennes et les citoyens de Belfort ont droit à ce débat public. Ils sont souverains. Ils voteront. Nous prendrons nos dispositions les uns et les autres au regard du résultat.