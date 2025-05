Municipales : un mouvement d’union à gauche lancé à Belfort

Plus d’un an de discussions entre plusieurs forces de gauche, d’abord avec celles issues des trois listes présentes aux élections municipales de 2020 (En commun pour Belfort, Belfort en Grand, Le Parti communiste). Puis d’autres forces de gauche ont aussi participé, comme le Parti socialiste et Place publique.

Quelques divisions. Des voix dissonantes. Des visions différentes. Des stratégie à l’opposé. Après quelques mois d’échanges, un mouvement se lance, autour de La France insoumise (LFI), du Parti communiste français (PCF), des Verts et du collectif En commun pour Belfort, qui avait mené une liste en 2020, intégrant notamment les forces de gauche que sont les Verts et LFI.

« Nous proposons aujourd’hui à Belfort de bâtir une liste ayant vocation d’agréger toutes les forces citoyennes de gauche et écologistes », écrivent ces forces politiques, dans un communiqué de presse annonçant leur alliance. Une alliance qui s’inscrit dans celle du Nouveau front populaire, né des élections législatives anticipées de juin 2024. « Cette démarche vise à associer les organisations syndicales, associatives, culturelles, pour construire une dynamique large et un programme partagé », assurent les tenants de ce mouvement, qui ont dévoilé leurs intentions, ce 10 mai. Leur volonté d’union repose sur un constat : les forces de gauches sont arrivées en tête à Belfort lors des élections législatives de 2022 et 2024. « Ces résultats prometteurs nous inspirent et renforcent notre détermination », estime le communiqué, qui indique qu’une réunion publique lancera cette dynamique, le 22 mai. C’est un lancement : d’autres forces politiques peuvent les rejoindre.