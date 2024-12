La Bourgogne-Franche-Comté va perdre au moins 9% de ses actifs d’ici 2050

L’Insee, face à ces constatations, soulève des questions. Comme celui de l’adaptation des postes de travail aux besoins spécifiques des séniors, dont le nombre va croître rapidement. En 2050, Il y aura 1,4 actif pour un inactif de 65 ans ou plus en 2050, contre deux pour un en 2021. « Avec plus de retraités, les revenus des ménages auraient tendance à globalement diminuer, puisque les pensions sont généralement moins élevées que les salaires. La population de la région vieillissant, les besoins adressés aux entreprises assurant des services d’accompagnement à domicile pourraient en particulier être importants, et difficiles à couvrir », pointe encore l’étude. Dans ce contexte, la formation dans ce secteur sera un enjeu crucial, d’autant plus que dans beaucoup de secteurs, les entreprises pourraient faire face à des pénuries de main d’oeuvre. En parallèle, la Bourgogne-Franche-Comté devra répondre à des tensions sur le marché de l’emploi, particulièrement dans les professions de la santé, de l’administration publique et de la manutention.

L’Insee établit, concernant l’emploi, un premier horizon difficile : celui de 2030. Les besoins non couverts seront déjà d’environ 40 000 emplois. Cela représente aujourd’hui un peu plus de 7 % des effectifs de ces métiers. Cette projection tient compte des départs à la retraite, des destructions ou créations de postes et des arrivées de jeunes débutants. Dans la région, les ouvriers qualifiés de la manutention, les professions intermédiaires de la fonction publique, les aides à domicile, les conducteurs de véhicules, les agents d’entretien et les cadres des services administratifs, comptables et financiers sont les métiers où les difficultés de recrutement seraient les plus marquées en 2030.

Environ le tiers des postes d’ouvriers qualifiés de la manutention resteraient non pourvus en 2030. Dans un contexte de vieillissement de la population, 29 % des postes d’aides à domicile seraient également à pourvoir. Les départs en fin de carrière seraient parmi les plus élevés pour ces métiers : 42 % des aides à domicile en poste en 2019 devraient cesser leur activité d’ici 2030.