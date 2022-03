L’université de Franche-Comté, lauréate des trophées de l’hydrogène

La formation cursus master ingénierie H3E (hydrogène, énergie et efficacité énergétique) de l’université de Franche-Comté est lauréate des trophées de l’hydrogène, Hydrogénies. La formation est délivrée à Belfort, à l’UFR STGI. L’université a remporté le prix de la Sensibilisation, de l’Education et de la Formation du concours Hydrogénies 2022. C’est la 3e édition de ce prix, qui « récompense les acteurs les plus dynamiques et innovants du secteur de l’hydrogène en France », indique l’université dans un communiqué de presse. « Ce prix est une très belle reconnaissance de l’engagement placé au service de l’innovation et du développement de la filière hydrogène », confie Yousfi Steiner, directrice du cursus. Ce cursus se décline sur cinq ans. « Se rajoutent aux modules scientifiques, des cours destinés à développer les soft skills des étudiants pour qu’ils accèdent à des métiers à responsabilité dans le secteur de l’énergie », détaille l’université. Le prix a été remis ce mardi 15 mars, à l’Assemblée nationale.