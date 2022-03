Héricourt: Christophe Gaussin élu personnalité hydrogène de l’année

Christophe Gaussin a été élu personnalité hydrogène de l’année à l’occasion des Hydrogénies, les trophées de l’Hydrogène, lors d’une cérémonie à l’Assemblée nationale, ce mardi 15 mars. L’évènement est organisé par le magazine Hydrogenium, France hydrogène et l’Ademe. « Je suis très honoré de ce prix prestigieux, qui vient consacrer des années de travail et de recherche au sein du groupe Gaussin, et qui salue les perspectives d’une année 2022 qui s’annonce extrêmement fructueuse pour nous », confie Christophe Gaussin. Il a reçu une statuette élaborée par l’artiste Ghass. « Le jury des Hydrogénies, complètement indépendant et composé notamment de chercheurs du CEA et du CNRS, a unanimement décidé de remettre à Christophe Gaussin le prix de la personnalité hydrogène de l’année, considérant que la vision stratégique qu’il porte et la qualité de la technologie du Groupe qu’il dirige sont aujourd’hui uniques et absolument prometteuses », a insisté André Asse, cofondateur du magazine Hydrogenium. Devant l’Assemblée nationale, Gaussin a présenté son camion hydrogène qui a participé au Dakar (lire notre article). Gaussin vise en 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 75 M€, en hausse de 42%, et un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros en 2023. « Dans la gamme de véhicules Gaussin, les ATM et APM devraient connaître un succès particulier, avec 114 véhicules facturés contre 25 précédemment », détaille l’industriel.