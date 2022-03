Hydrogène : tournée mondiale du camion Gaussin ayant participé au Dakar

Le camion sera exposé à Gênes, sur le plus grand port d’Italie, le 10 mars, à Paris le 13 mars, à Héricourt jusqu’à fin mars, à Toulon, puis en Belgique à Zeebrugge. Il se rendra ensuite aux États-Unis, à Baltimore, puis Los Angeles. « Le H2 Racing Truck va parcourir le pays d’une côte à l’autre et devrait passer par Chicago, Dallas, Denver, Las Vegas et la mythique Route 66 », détaille Gaussin. Un autre arrêt est programmé à Vancouver, au Canada. « Ce parcours promet d’être l’occasion pour le Groupe de renforcer ses partenariats avec les acteurs américains de l’industrie, dans l’objectif de signer de nouveaux accords de licences », précise Gaussin.

Le H2 Racing Truck « est le précurseur de la nouvelle gamme de camions routiers de Gaussin, 100% hydrogène et électrique, dessinée par Pininfarina, qui sera commercialisée cette année et dont il est le premier modèle », rappelle Gaussin. « Si l’obtention de l’immatriculation du camion pour circuler sur les routes européennes a représenté un premier succès, le parcours réussi du H2 Racing Truck® lors du Dakar représente un atout indéniable pour séduire de nouveaux partenaires et clients sur le marché », conclut l’industriel.