Belfort : le forum hydrogène revient le 4 décembre, dans un format plus court

L’édition 2025 du forum Hydrogen business for climate (lire nos articles) est programmée le 4 décembre 2025, à Belfort. C’est la 5e édition de cet événement. « Cet événement est une véritable plateforme d’échanges business et stratégiques, visant à connecter les acteurs clés de l’hydrogène pour bâtir une Europe de l’hydrogène compétitive et durable », assure le Pôle véhicule du futur, qui organise cet événement.