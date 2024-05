Le syndicat de la métallurgie Franche-Comté CFE-CGC et le collectif Reconstruire organisent une soirée autour de l'évasion fiscale et du combat syndical, en compagnie d'Éva Joly, Maximilien Malbête, Séverine Picard et Philippe Petitcolin, des spécialistes de la question. Une table-ronde à suivre en direct sur Le Trois. La table-ronde défend l'idée que les syndicats sont au coeur de cette lutte, en dénonçant les pratiques des multi-nationales pour échapper à l'impôt.