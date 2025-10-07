Imbroglio juridique entre syndicats et direction à General Electric

Les 42 postes ont bien été confirmés à Belfort, dont 21 postes dans le service Finance (sur 26). Dans la gestion de projet, 13 postes sont supprimés dont deux en génie civil. Sur les onze autres, six sont des postes de chefs de projet. Dans les ressources humaines, trois postes supprimés, sur les sept du service. « On observe que des sous-groupes sont totalement supprimés. Ou sinon, on garde quelques personnes. Les personnes qui vont rester, c’est le burn out assuré dans 6 mois », met en garde le délégué syndical. À Belfort, l’entreprise a opté pour une rupture conventionnelle collective (RCC).

Face à ce projet de restructuration, le comité social et économique (CSE) de l’entreprise a estimé que l’on aurait dû classer ce projet comme « projet important ». Un élément qui permettait de solliciter une expertise. Il a pris alors une décision pour mandater une expertise sur cette restructuration. L’expert a sollicité des documents qu’il n’a pas eu. Il envisageait de porter un recours en justice, pour requalifier la procédure de rupture conventionnelle collective (RCC) en « projet important ». Mais la direction a dégainé plus vite. Elle a refusé l’expertise. Et elle a engagé un recours contre le CSE et sa décision de mandater une expertise, impossible dans le cadre d’une RCC, bloquant mécaniquement la mission de l’expert. Le recours sera jugé ce jeudi 9 octobre, à 14h, par le tribunal judiciaire de Belfort, informe la CFE-CGC.

En parallèle de ce recours contre le CSE, les négociations ont débuté entre la direction et les délégués syndicaux, comme le prévoit le cadre des RCC. Deux réunions ont eu lieu. « Et les négociations ne se passent pas très bien », déplore Christophe Carignano. D’ajouter : « Nous posons énormément de questions, mais nous n’avons pas beaucoup de réponses. » Les syndicats veulent une visibilité sur la future organisation. « On ne sait toujours pas comment on va fonctionner après », confirme Arnaud Elslander, de Sud Industrie. La direction répond qu’elle ne sait pas non plus car elle ne sait pas combien de personnes partiront finalement avec le RCC. « Nous sommes dans une impasse », déplore le délégué syndical. La CGT confirme l’attente d’un accord.