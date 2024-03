GE : les syndicats dénoncent des transferts de technologie vers l’Inde

Les syndicats considèrent que ces transferts technologiques supplémentaires rendent cette entreprise partenaire « de plus en plus autonome dans la réalisation et la vente en Inde et dans une cinquantaine de pays », détaillent-ils. Elle pourra ainsi fabriquer et commercialiser « toutes » les turbines du groupe « y compris les dernières générations et les 9HA pourtant stratégiques pour le groupe ». Selon un salarié, si la demande interne de turbines à BEHL – notamment par le gouvernement indien ou par des pétroliers qui peuvent acquérir cet équipement – est conséquente, il serait ainsi rentable pour l’entreprise d’investir pour produire plus de turbines, la positionnant « comme une alternative vraiment crédible à Belfort ». « Si en Inde, on est capable de produire la dernière génération de turbine, quelle place laisse-t-on à Belfort, d’autant plus que le périmètre de cet accord concerne une cinquantaine de pays », questionne alors un syndicaliste. « Nous sommes préoccupés par les conséquences qu’aurait ce projet sur la pérennité du site [de Belfort] », s’inquiète un syndicaliste, joint par téléphone. Un dernier représentant du personnel de poursuivre : « On voudrait fermer Belfort qu’on ne s’y prendrait pas autrement. »

La CFE-CGC et Sud Industrie estiment que les dirigeants de GE « scient la branche sur laquelle [ils sont] assis ». Ils avaient déjà jugé avec circonspection la nomination de la nouvelle direction (lire notre article), en début d’année. Selon eux, le nouvel organigramme fragilisait encore le site de Belfort.