General Electric : le tribunal approuve la demande d’expertise des syndicats

Le CSE avait nommé un expert pour mesurer les répercussions du plan de restructuration de l’entreprise. GE Vernova avait assigné le comité en justice le 27 novembre. Avec cette décision du tribunal, le CSE peut officiellement solliciter le cabinet d’expertise Sextant. Mais hasard du calendrier, les premières ruptures conventionnelles collectives (RCC) ont été engagées… le 15 janvier. Soit le même jour que la décision du tribunal ; les ruptures conventionnelles collectives ont pu commencer car le CSE et la direction ont signé les accords nécessaires. « Le jour du déploiement des RCC, il y avait déjà 23 personnes qui ont répondu au dispositif », explique Christophe Carignano.

L’expertise sera quand même lancée. Maître Parveix, avocat du cabinet Atlantes, qui a défendu le CSE le rappelle : même si GE Vernova décide de faire appel de la décision, l’expertise ne pourra pas être interrompue. À part, si GE Vernova décide de saisir le premier président de la Cour d’appel de Besançon.