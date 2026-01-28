GE Vernova annonce un chiffre d’affaires en hausse de 9 % pour 2025

Fort des énormes besoins en énergie dans le monde, le groupe américain GE Vernova, qui rassemble les anciennes activités liées à l’énergie du conglomérat General Electric, a publié cee mercredi 28 janvier des résultats en nette hausse au quatrième trimestre, l’amenant à relever ses objectifs pour 2026. D’octobre à fin décembre, l’entreprise a dégagé un chiffre d’affaires de 11 milliards de dollars (+ 4 % sur un an), a-t-elle indiqué dans un communiqué mercredi. Un chiffre plus important qu’attendu par un consensus d’analystes interrogés par Bloomberg. Durant cette période, les revenus ont été particulièrement dopés par le segment Électrification – réseaux, énergie solaire, solutions de stockage, logiciels – (+ 36 % sur un an) grâce à la forte demande en équipements pour les réseaux électriques, en particulier au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

La branche énergie a quant à elle vu ses revenus grimper (+ 6 %), notamment grâce à une forte demande pour le gaz et à des prix plus élevés. A l’inverse, la branche éolienne sur terre et en mer a vu son chiffre d’affaires chuter de 24 % sur la période, en raison d’un recul de la demande, dans un contexte difficile pour ce type d’énergie. Aux Etats-Unis, l’administration Trump est résolument opposée à l’éolien, qualifié par Donald Trump de « désastre économique et environnemental ».