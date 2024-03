GE Gaz : les salariés lancent une procédure de droit d’alerte économique

Le comité social et économique (CSE) de l’entité turbines à gaz de General Electric (GE EPF) exerce son droit d’alerte, approuvé par la CFE-CGC et Sud, à l’initiative, et par la CGT. Un droit que les représentants du personnel peuvent exercer une fois par an. Ils l’ont notifié ce jeudi 21 mars à la direction. Les salariés sont inquiets pour « l’avenir du site ». Ce jeudi, ils ont enclenché la phase une de la procédure.

Le CSE dénonce trois motifs d’inquiétude : la création de GE Vernova ; le transfert de technologie vers l’Inde ; et la situation économique d’une filiale algérienne qui pèse sur le résultat global de l’entité belfortaine. Dans le cadre de la procédure, le CSE a édité une série de questions. Les représentants du personnel ont formulé une soixantaine de questions autour de ces trois sujets a constaté Le Trois dans un document interne. « Au prochain CSE, [la direction] doit répondre y répondre », indique Philippe Petitcolin, secrétaire du CSE, affilié à la CFE-CGC. « Si les préoccupations sont levées, cela s’arrête, poursuit-il. Sinon, on peut nommer des experts. »