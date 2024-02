Belfort : l’appel de la CGT pour finaliser l’achat des turbines Arabelle par EDF

« On a beaucoup de questions », déplore Brahim Chekouat, bobinier, au cours d’un rassemblement ce mardi après-midi, devant les ateliers de General Electric à Belfort, qui fabriquent la turbine Arabelle. Une petite cinquantaine de personnes a participé à cette initiative de la CGT, a constaté l’AFP sur place. Ce salarié dénonce le manque d’investissements et le départ de nombreux anciens. « C’est de l’expérience qui est partie », met-il en garde. « On n’a plus rien d’un fleuron », déplore-t-il également, évoquant aussi « un équipement obsolète ». « On demande juste à travailler sereinement et même ça on doit se battre pour l’obtenir », ajoute Saïd Bersy, de l’entité nucléaire de General Electric, qui évoque un outil industriel « saccagé » par l’Américain.