Le FCSM se prépare à un gros “test” contre Valenciennes

“Contre Nîmes, les joueurs ont fait ce qui a été demandé, estime Frédéric Bompard. On a pêché sur la finition et dans la dernière passe.” C’est, en partie, ce qui fait défaut au FCSM depuis le début de saison. Dimitri Liénard, venu devant la presse juste après son coach, le ressent aussi sur le terrain. “On a du mal à mettre en valeur le copain, à faire le bon geste”, résume-t-il.

Au-delà de l’aspect offensif, Sochaux doit être plus solide sur le plan défensif. “On a pris cinq buts sur les deux derniers matchs, et on en a marqué trois, rappelle Frédéric Bompard. On ne peut pas se permettre de trop se découvrir.” Le coach a insisté sur l’équilibre de l’équipe qui ne doit pas être rompu. “La clé du match contre Valenciennes ? La compacité du bloc”, répond-il.