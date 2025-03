L’esprit des Socios n’a pas suffi contre Nîmes (1-1)

Un temps idéal, de belles animations et des sourires. L’ambiance autour du stade Bonal est familiale ce vendredi 7 mars pour la réception de Nîmes et ce match dédié aux Sociochaux (lire notre article). Tout le monde s’arrête devant la fresque (voir photos ci-dessous). André vient au stade depuis 70 ans. “Ça rappelle des bons souvenirs. Je connais plus les anciens joueurs que les nouveaux”, lâche-t-il. Pour la rencontre du soir, il espère la victoire, comme tous les Sochaliens. “La situation actuelle est bien triste. Je ne sais pas d’où il vient, mais il y a vraiment un problème”, continue André, écharpe jaune et bleu autour du cou.

Quand vient la présentation des équipes, le stade est bien muet. Le début de match est timide. Sur le terrain, comme en tribune. Les ultras de la Tribune Nord Sochaux n’ont pas pu rentrer dans le stade en raison d’une « opération de police » selon un communiqué des Sociochaux. On entendrait presque les mouches voler dans ce stade Bonal pourtant bien garni. Il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent lors de la première période. Sochaux essaie, mais manque de justesse. Le bloc nîmois est bien compact, qui cherche et casse le rythme à chaque action. Il faut attendre la 38e minute pour voir la première frappe cadrée sochalienne. Après 45 minutes, le score est nul et vierge (0-0).