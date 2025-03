Un “supplément d’âme” nécessaire pour le FCSM face à Nîmes

Caesaria, The Inspector Cluzo : le BockSons Festival revient à Valentigney

Le BockSons Festival, rendez-vous incontournable des amateurs de bières artisanales et de rock, revient à Valentigney les 13 et 14 juin. Un événement à retrouver sur l'esplanade Fernand-Vurpillot et à la salle Jonesco.