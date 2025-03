Le FCSM face au défi valenciennois pour stopper l’hémorragie

Après le match nul la semaine dernière contre Nîmes (1-1) à l’occasion du match des Sociochaux (lire notre article), Sochaux se déplace à Valenciennes ce vendredi 14 mars. Un déplacement plus que périlleux pour les hommes de Frédéric Bompard. Valenciennes n’a plus perdu en championnat depuis le mois de décembre et pointe à la 5e place du classement. Sochaux est 10e, à seulement quatre petits points de la zone de relégation. Tout est très serré dans ce championnat de National : un bon résultat permettrait aux Sochaliens de se donner de l’air.

La dernière rencontre a été frustrante par le résultat. L’équipe se trouve de mieux en mieux mais ne se montre pas assez dangereuse. L’entraîneur Frédéric Bompard a estimé juste après le match de Nîmes qu’une “étape” a été franchie. Les Sochaliens espèrent que la prochaine étape sera celle de la victoire, dès vendredi, à Valenciennes.