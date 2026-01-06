Le FC Sochaux recrute l’attaquant Samy Baghdadi

Samy Baghdadi est âgé de 28 ans. Il a débuté sa carrière à l’AS Cannes, au RC Grasse et à l’ES Cannet Rocheville, rappelle le communiqué du FCSM. Il a signé son premier contrat professionnel à l’AS Saint-Étienne, lors de la saison 2017-2018, pour renforcer l’équipe réserve. Il « se distingue rapidement en inscrivant 14 buts en 19 matches, contribuant à la montée du club en National 2. Freiné dans son élan par une rupture des ligaments croisés qui le contraint à une saison quasi blanche, Samy Baghdadi rebondit en 2019/2020 au RC Pays de Grasse, club de sa ville natale, où il évoluera durant deux saisons en National 2 ».

En 2021, il découvre le championnat hollandais. Il rejoint la France et Dunkerque en 2022. « Il y réalise une saison pleine et remarquée en National, inscrivant 9 buts et participant activement à la montée du club en Ligue 2 », indique le club. Il joue un an en Ligue 2 avant de rejoindre Versailles (2024-2025). Il avait rejoint Valenciennes cet été.

Le joueur, qui portera le numéro 5, a déjà rejoint l’équipe, en stage à Mallemort (Bouches-du-Rhône). Le FC Sochaux-Montbéliard affronte le RC Lens, ce samedi, en 16e de finale de Coupe de France (lire notre article). Le FC Sochaux-Montbéliard retrouve le championnat de National le vendredi 16 janvier, en accueillant au stade Bonal la Bérichonne de Châteauroux. Les Jaune et Bleu sont « officiellement » 4e avec 24 points, dans l’attente que la victoire à Valenciennes (lire notre article) soit confirmée. Ils seront alors 3e avec 27 points, trois points derrière Dijon et cinq derrière Rouen.