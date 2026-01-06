,

Le FC Sochaux recrute l’attaquant Samy Baghdadi

Samy Baghdadi entouré du président et du directeur sportif du FC Sochaux-Montbéliard, Clément Calvez et Julien Cordonnier.
Samy Baghdadi entouré du président et du directeur sportif du FC Sochaux-Montbéliard, Clément Calvez et Julien Cordonnier. | ©FCSM

L’attaquant Samy Baghdadi, en provenance du Valenciennes Football club, est prêté au FC Sochaux-Montbéliard jusqu’à la fin de saison.

Vincent Hognon, le coach du FC Sochaux-Montbéliard, demandait un renfort offensif, dans l’optique d’aller chercher l’accession en Ligue 2. C’était d’autant plus important depuis le départ de Martin Lecolier (lire notre article). Il l’a obtenu. L’attaquant « polyvalent » Samy Baghdadi rejoint les Jaune et Bleu, sous la forme d’un prêt avec option du Valenciennes FC, jusqu’à la fin de saison ; il affiche un profil différent de Lecolier, capable de jouer en pointe mais aussi derrière l’attaquant. Le club l’a officialisé ce mardi 6 novembre, alors que le nom de l’attaquant circulait aussi du côté du leader Rouen.

Lors de la saison 2024-2026, Samy Baghdadi a été l’un des meilleurs joueurs du championnat de National, sous les couleurs de Versailles ; en 31 matchs, il marque 13 buts (4e meilleur buteur du championnat) et réalise 7 passes décisives. Mais depuis le début de saison, c’est la panne pour l’attaquant, qui n’a pas trouvé le chemin des filets en 13 apparitions. Il vient dans le Doubs pour se relancer. Et le FCSM pourrait justement avoir réussi le bon coup de l’hiver afin d’accélérer au printemps. Selon L’Est Républicain, le club avait déjà tenté d’attirer le joueur cet été, sans succès alors. 

Samy Baghdadi veut se relancer au FC Sochaux

Samy Baghdadi est âgé de 28 ans. Il a débuté sa carrière à l’AS Cannes, au RC Grasse et à l’ES Cannet Rocheville, rappelle le communiqué du FCSM. Il a signé son premier contrat professionnel à l’AS Saint-Étienne, lors de la saison 2017-2018, pour renforcer l’équipe réserve. Il « se distingue rapidement en inscrivant 14 buts en 19 matches, contribuant à la montée du club en National 2. Freiné dans son élan par une rupture des ligaments croisés qui le contraint à une saison quasi blanche, Samy Baghdadi rebondit en 2019/2020 au RC Pays de Grasse, club de sa ville natale, où il évoluera durant deux saisons en National 2 ».

En 2021, il découvre le championnat hollandais. Il rejoint la France et Dunkerque en 2022. « Il y réalise une saison pleine et remarquée en National, inscrivant 9 buts et participant activement à la montée du club en Ligue 2 », indique le club. Il joue un an en Ligue 2 avant de rejoindre Versailles (2024-2025). Il avait rejoint Valenciennes cet été.

Le joueur, qui portera le numéro 5, a déjà rejoint l’équipe, en stage à Mallemort (Bouches-du-Rhône). Le FC Sochaux-Montbéliard affronte le RC Lens, ce samedi, en 16e de finale de Coupe de France (lire notre article).  Le FC Sochaux-Montbéliard retrouve le championnat de National le vendredi 16 janvier, en accueillant au stade Bonal la Bérichonne de Châteauroux. Les Jaune et Bleu sont « officiellement » 4e avec 24 points, dans l’attente que la victoire à Valenciennes (lire notre article) soit confirmée. Ils seront alors 3e avec 27 points, trois points derrière Dijon et cinq derrière Rouen. 

