FC Sochaux : match interrompu à Valenciennes alors que les Sochaliens menaient 1-0

Une excellente opération du FC Sochaux-Montbéliard, à Valenciennes ? Il menait 1-0 lorsque le match a été interrompu dans les arrêts de jeu après la tentative d’invasion de la pelouse par des supporters nordistes et que le match a été arrêté au bout de 45 minutes, car en incapacité de reprendre. Valenciennes risque de perdre sur tapis vert.
Les Jaune et Bleu ramèneraient ainsi une seconde victoire de suite à l’extérieur (revivre le match), après Bourg-en-Bresse. Ce seraient 6 points enregistrés en deux matchs alors que les Doubistes étaient à l’arrêt depuis début septembre hors de leurs bases.
Les Sochaliens se sont rendus les choses faciles en ouvrant la marque dès la 6e minute, par l’intermédiaire d’Aymen Boutoutaou, qui marque ainsi son 3e but en 2 matchs ; l’attaquant, positionné sur la droite, a profité d’une mésentente en défense centrale. Les Jaune et Bleu ont ensuite laissé l’initiative du match au Valenciennes Football-club.
Le match arrêté après une tentative d'invasion de la pelouse
La fin de match a donc été perturbée par une tentative d’invasion de la pelouse par les supporters valenciennois, au début du temps additionnel. Le match a été longtemps interrompu.
Avec cette victoire en suspens, Sochaux ferait une excellente opération. Il conforterait sa 3e place (27 points) et reviendrait sur Dijon, tenu en échec à Châteauroux (0-0). Les Bourguignons ont 30 points. Rouen a gagné contre Quevilly (1-0) et reprend la tête du championnat (32 points).
Le 20 décembre, place aux 32e de finale de Coupe de France, contre Béthune (lire notre article). La 17e journée de championnat, qui marque la mi-saison, est programmée le 16 janvier. Le FC Sochaux-Montbéliard recevra la Bérichonne de Châteauroux.
