[EN DIRECT] Suivez le match du FC Sochaux à Valenciennes

L'aile gauche du FC Sochaux-Montbéliard, avec l'attaquant Benjamin Gomel et le défenseur Dylan Tavares, en préparation contre le Red Star, en août 2025.
Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Valenciennes dans le cadre de la 16e journée de National. | ©FCSM – Christian Lemontey
DIRECT

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace dans le Nord pour affronter le Valenciennes Football club dans le cadre de la 16e journée de National, ce vendredi 12 décembre. Les Jaune et Bleu veulent enchaîner et ramener une nouvelle victoire à l'extérieur pour finir l'année dans les meilleurs conditions.

L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé pour empoisonnement.

Procès Péchier : la réclusion criminelle à perpétuité requise contre l’anesthésiste

La réclusion criminelle à perpétuité a été requise, ce vendredi 12 décembre, lors du jugement de l'anesthésiste Frédéric Péchier, à la cour d'assise du Doubs. Il est soupçonné de trente empoisonnements, dont douze mortels.
Arnaud Marthey, président de l'agence économique régionale, présente l'observatoire du foncier économique régional BFC.

À Paris, la Bourgogne-Franche-Comté en opération séduction

L’agence économique régionale Bourgogne-Franche-Comté et plusieurs agglomérations de la région étaient présentes au Salon de l’investissement immobilier, à Paris, du 9 au 11 décembre. L’occasion de souligner les atouts de ses territoires. Et de séduire des investisseurs de s’y implanter.
Les finances du département du Territoire de Belfort ont fait l'objet d'un débat de deux heures ce jeudi 11 décembre 2025. | illustration © Le Trois P.-Y.R.

Belfort : la majorité départementale fait bloc pour un budget fortement contesté par l’opposition

Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort, revendique un niveau d’investissement important, alors que les départements sont au bord de l’asphyxie financière. L’opposition, Bastien Faudot en tête, estime que d’autres choix étaient possible pour, notamment pour enrayer la baisse de population.

