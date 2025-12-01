Coupe de France : Le FC Sochaux se déplace à Béthunes en 32e de Finale

Il n’y aura pas de match au stade Bonal comme cadeau de Noël. Le FC Sochaux-Montbéliard n’accueillera pas de club de Ligue 1 à l’occasion des 32e de Finale de Coupe de France, dont le tirage au sort a eu lieu ce lundi 1er décembre, au parc des Princes.
Les Jaune et Bleu affrontent le Stade Béthunois Football-Club, pensionnaire de Régional 1. Les Sochaliens se déplaceront dans le Pas-de-Calais pour cette rencontre, programmée le samedi 20 ou le dimanche 21 décembre.
Au 8e tour, Le FC Sochaux-Montbéliard s’est débarrassé des Alsaciens de Sarre-Union (lire notre article), également pensionnaires de Régional 1.
🗓️🏆 Un déplacement sur la pelouse du Stade Béthunois FC (R1) pour les 32es de finale de la @coupedefranceCA.— FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) December 1, 2025
⚔️ Match prévu le week-end des 20 et 21 décembre 2025. pic.twitter.com/B33fpGQsq7
Ce vendredi 5 décembre, le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Bourg-Péronnas, dans le cadre de la 15e journée de championnat de National. Il se rendra ensuite à Valencienne. Son prochain match à domicile en championnat est le 16 janvier, contre Châteauroux.
S’ils se qualifient pour les 16e de finale de Coupe de France, les Jaune et Bleu pourraient rejouer à domicile dès le week-end du 10 janvier 2026.