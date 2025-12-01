PUB
,

Coupe de France : Le FC Sochaux se déplace à Béthunes en 32e de Finale

Le FC Sochaux-Montbéliard contre l'AS Audincourt, au 5e tour de Coupe de France, le 11 octobre 2025.
Le FC Sochaux se déplace à Béthunes en 32e de Finale. | ©FCSM
Alerte

Le FC Sochaux-Montbéliard affronte le Stade Béthunois Football-Club, pensionnaire de Régional 1, dans le cadre des 32e de finale de Coupe de France. Le match aura lieu le 20 ou le 21 décembre, dans le Pas-de-Calais.

Il n’y aura pas de match au stade Bonal comme cadeau de Noël. Le FC Sochaux-Montbéliard n’accueillera pas de club de Ligue 1 à l’occasion des 32e de Finale de Coupe de France, dont le tirage au sort a eu lieu ce lundi 1er décembre, au parc des Princes.

Les Jaune et Bleu affrontent le Stade Béthunois Football-Club, pensionnaire de Régional 1. Les Sochaliens se déplaceront dans le Pas-de-Calais pour cette rencontre, programmée le samedi 20 ou le dimanche 21 décembre. 

Au 8e tour, Le FC Sochaux-Montbéliard s’est débarrassé des Alsaciens de Sarre-Union (lire notre article)également pensionnaires de Régional 1. 

Ce vendredi 5 décembre, le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Bourg-Péronnas, dans le cadre de la 15e journée de championnat de National. Il se rendra ensuite à Valencienne. Son prochain match à domicile en championnat est le 16 janvier, contre Châteauroux. 

S’ils se qualifient pour les 16e de finale de Coupe de France, les Jaune et Bleu pourraient rejouer à domicile dès le week-end du 10 janvier 2026. 

Nos derniers articles

Paul-Édouard Lallois, procureur de la République de Montbéliard.

Montbéliard : cinq individus en garde à vue après une tentative de meurtre

Un Montbéliardais de 24 ans a été touché par balle dans la nuit de dimanche à lundi, dans le quartier de la Petite-Hollande, à Montbéliard. Cinq individus ont été placés en garde à vue quelques heures plus tard, interpellés à Danjoutin dans le cadre d’un contrôle pour tapage nocturne.
Le numéro de téléphone (03 84 28 17 12) et la carte du centre de prévention et d'éducation familial Simone Weil de Belfort.

Journée mondiale de lutte contre le sida : des jeunes sensibilisés à Belfort

En ce 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, le centre de prévention et d’éducation familiale (CPEF) de Belfort a accueilli des jeunes de l’École de la deuxième chance. L’objectif : les sensibiliser à la question du VIH.
,
Entrée de l'usine Stellantis de Sochaux, depuis Montbéliard.

Deux candidats pour le siège de la famille Peugeot au conseil d’administration de Stellantis

La famille Peugeot détient 7,6 % du capital de Stellantis. Robert Peugeot est candidat à sa propre succession pour représenter la famille au conseil d’administration. Son cousin germain, Xavier, est lui aussi candidat.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC