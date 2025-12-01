Coupe de France : Le FC Sochaux se déplace à Béthunes en 32e de Finale

Il n’y aura pas de match au stade Bonal comme cadeau de Noël. Le FC Sochaux-Montbéliard n’accueillera pas de club de Ligue 1 à l’occasion des 32e de Finale de Coupe de France, dont le tirage au sort a eu lieu ce lundi 1er décembre, au parc des Princes.

Les Jaune et Bleu affrontent le Stade Béthunois Football-Club, pensionnaire de Régional 1. Les Sochaliens se déplaceront dans le Pas-de-Calais pour cette rencontre, programmée le samedi 20 ou le dimanche 21 décembre.

Au 8e tour, Le FC Sochaux-Montbéliard s’est débarrassé des Alsaciens de Sarre-Union (lire notre article), également pensionnaires de Régional 1.