Le RC Lens en Coupe de France, un magnifique match « bonus » pour les Sochaliens

Fabien Dorier
C’est techniquement la meilleure équipe française du moment qui s’apprête à se déplacer sur la pelouse du stade Bonal. Le RC Lens, en s’imposant vendredi dernier avec autorité à Toulouse (3-0), a bouclé en tête la phase aller du championnat, décrochant le très honorifique et officieux titre de « champion d’automne ».
La lumière qui éclaire les performances nordistes ne peut que profiter au FC Sochaux-Montbéliard, dont le nom va résonner aux oreilles de tous les amateurs de football le week-end prochain, rappelant qu’il est bel et bien vivant et que son projet est viable. Accessoirement, le club sochalien va effectuer une bonne affaire comptable avec une rencontre jouée à guichets fermés et avec des loges VIP bien remplies.
Un rendez-vous largement préférable à un énième match de préparation
D’un point de vue sportif, accueillir le leader de Ligue 1 s’apparente sur le papier à une mauvaise affaire pour le FCSM. Mais il n’en est rien. Les Sochaliens ont repris l’entraînement le samedi 3 janvier, avant un stage dans le sud de la France leur évitant les frimas et favorisant la cohésion de groupe. L’objectif à court terme d’affronter une très belle équipe de Ligue 1 (dirigée par un Franc-Comtois, qui plus est, même si on n’est pas sûr que ça ait la moindre incidence !) ne peut être qu’instructif et parfait pour se remettre dans le bain, en comparaison d’un énième match de préparation sans enjeu devant une petite assistance.
Qui a réellement tenu grief de la claque administrée par le Stade Rennais en 2024 ?
Alors bien sûr que les hommes de Vincent Hognon ne partiront pas favoris : deux divisions les séparent du RC Lens ! Mais, et c’est bien là que la « magie de la Coupe » existe, tout est possible et se transcender devant un stade plein peut permettre ce qui serait un très joli exploit et permettrait de poursuivre, mais en semaine cette fois, une aventure rémunératrice. Pourquoi ne pas y croire ? Les clubs de Ligue 1 ne tombent-ils pas régulièrement depuis dix ans à Bonal en coupes… Et si tel n’était pas le cas, rien de grave. Idem en cas de score fleuve. Qui a réellement tenu grief de la claque administrée par le Stade Rennais le 6 février 2024 en huitième de finale ? Vous souvenez-vous même du score (*) ? Une élimination en Coupe de France ne couperait en rien la dynamique sochalienne en championnat et, on l’a déjà écrit, permettrait de ne courir qu’un lièvre et de se concentrer sur le National, le seul objectif qui compte en vérité. Il ne faudra d’ailleurs pas trop pousser l’entraîneur sochalien en conférence de presse cette semaine pour qu’il dise que le match le plus important de ce début d’année sera la réception de la Berrichonne de Châteauroux le 16 janvier. Même si le 12e de National n’a pas de titre honorifique à faire valoir…