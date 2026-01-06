Le RC Lens en Coupe de France, un magnifique match « bonus » pour les Sochaliens

Alors bien sûr que les hommes de Vincent Hognon ne partiront pas favoris : deux divisions les séparent du RC Lens ! Mais, et c’est bien là que la « magie de la Coupe » existe, tout est possible et se transcender devant un stade plein peut permettre ce qui serait un très joli exploit et permettrait de poursuivre, mais en semaine cette fois, une aventure rémunératrice. Pourquoi ne pas y croire ? Les clubs de Ligue 1 ne tombent-ils pas régulièrement depuis dix ans à Bonal en coupes… Et si tel n’était pas le cas, rien de grave. Idem en cas de score fleuve. Qui a réellement tenu grief de la claque administrée par le Stade Rennais le 6 février 2024 en huitième de finale ? Vous souvenez-vous même du score (*) ? Une élimination en Coupe de France ne couperait en rien la dynamique sochalienne en championnat et, on l’a déjà écrit, permettrait de ne courir qu’un lièvre et de se concentrer sur le National, le seul objectif qui compte en vérité. Il ne faudra d’ailleurs pas trop pousser l’entraîneur sochalien en conférence de presse cette semaine pour qu’il dise que le match le plus important de ce début d’année sera la réception de la Berrichonne de Châteauroux le 16 janvier. Même si le 12e de National n’a pas de titre honorifique à faire valoir…