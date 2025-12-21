Coupe de France : Sochaux reçoit Lens, leader de la Ligue 1

C’est une affiche de prestige pour le retour du FC Sochaux-Montbéliard, en 2026. Et Noël avant l’heure ! Les Jaune et Bleu retrouveront le stade Bonal le 10 ou le 11 janvier 2026, pour les 16e de finale de Coupe de France. Et ils accueilleront une équipe en forme, le Racing Club de Lens, leader de la Ligue 1. C’est la première équipe professionnelle que rencontre le FC Sochaux-Montbéliard, à l’occasion de cette coupe de France : ils ont battu Audincourt, Pont-de-Roide, Pontarlier, Sarre-Union puis Béthune.

En 32e de Finale, le FC Sochaux-Montbéliard a battu Béthune (lire notre article).