Coupe de France : Sochaux reçoit Lens, leader de la Ligue 1

Les supporters de la Tribune Nord Sochaux, le 15 août 2025, contre l'US Orléans.
Les supporters de la Tribune Nord Sochaux, le 15 août 2025, contre l'US Orléans. | ©FCSM
Le FC Sochaux-Montbéliard accueille le RC Lens, le 10 ou le 11 janvier 2026, dans le cadre des 16e de Finale de Coupe de France. Le match est programmé au stade Bonal.

C’est une affiche de prestige pour le retour du FC Sochaux-Montbéliard, en 2026. Et Noël avant l’heure ! Les Jaune et Bleu retrouveront le stade Bonal le 10 ou le 11 janvier 2026, pour les 16e de finale de Coupe de France. Et ils accueilleront une équipe en forme, le Racing Club de Lens, leader de la Ligue 1. C’est la première équipe professionnelle que rencontre le FC Sochaux-Montbéliard, à l’occasion de cette coupe de France : ils ont battu Audincourt, Pont-de-Roide, Pontarlier, Sarre-Union puis Béthune.

En 32e de Finale, le FC Sochaux-Montbéliard a battu Béthune (lire notre article).

Le 21 janvier 2024, le FC Sochaux-Montbéliard avait battu le Stade de Reims à ce stade de la compétition, l’année de sa relégation.

Le FC Sochaux-Montbéliard n’a pas joué au stade Bonal depuis le 21 novembre (défaite contre Dijon). Ils retrouveront également le championnat de National au stade Bonal, contre Châteauroux (16 janvier).

De gauche à droite: Pierrick Loze, sous-préfet de Lure, Jean-Marie Wendling, secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, Renaud Nury, sous-préfet de Montbéliard, Christian Bleicher, président d'Aire Urbaine Investissement et Philippe Chevallier, directeur, lors de la signature de la convention entre l'Etat et AUI.

Trois préfectures et une convention pour consolider Aire Urbaine Investissement

Le président d’Aire Urbaine Investissement (AUI) a signé ce vendredi 19 décembre une convention-cadre avec les représentants des préfectures du Territoire de Belfort, du Doubs et de la Haute-Saône. Cette convention entend confirmer l’efficacité d’AUI tout en sécurisant son devenir via ce lien avec l’Etat.
L'entreprise Vermot, à Rang, propose du rainurage de béton, pour avoir des sols antidérapants. Elle a conçu elle-même sa machine.

À Rang, l’entreprise Vermot trace son sillon dans l’univers agricole

Vermot est une entreprise familiale créée en 1989. Elle propose des solutions antidérapantes et d’aménagements de bâtiments agricoles ; c’est une spécialiste de la découpe du béton. Elle a notamment conçu et fabriqué une machine qui rainure le béton, pour éviter aux vaches de glisser dans les stabulations.
Elson Mendes, milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard, en août 2025, contre le Stade briochin.

Le FC Sochaux file en 16e de finale de Coupe de France

Le FC Sochaux-Montbéliard file en 16e de finale de Coupe de France. Il a gagné contre le Stade Béthunois 4-1, ce samedi 20 décembre. Il était mené à la mi-temps 0-1. Elson Mendes a inscrit un doublé.

