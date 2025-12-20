Le FC Sochaux file en 16e de finale de Coupe de France

Après ses deux victoires en championnat, à l’extérieur (celle contre Valenciennes est à confirmer), le FC Sochaux-Montbéliard confirme encore loin de ses bases ce samedi 20 décembre, en se qualifiant pour les 16e de finale de Coupe de France.

Les Jaune et Bleu ont disposé du Stade Béthunois, dans le Nord. Victoire 4-2. Mais le match était mal embarqué. Les Sochaliens étant mené à la mi-temps après avoir concédé l’ouverture du score à la 32e.

La défense sochalienne était inédite. Mathieu Peybernes n’a finalement pas joué, après avoir ressenti une douleur à l’échauffement. Prince Mendy a été associé dans l’axe à Mohamed Touré. Sur les côtés, Abderrezzek Saidi était associé à Elson Mendes, aligné en défense pour l’occasion.