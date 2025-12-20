,

Le FC Sochaux file en 16e de finale de Coupe de France

Elson Mendes, milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard, en août 2025, contre le Stade briochin.
Elson Mendes, milieu de terrain du FC Sochaux-Montbéliard, en août 2025, contre le Stade briochin. | ©FCSM – Christian Lemontey
Le FC Sochaux-Montbéliard file en 16e de finale de Coupe de France. Il a gagné contre le Stade Béthunois 4-1, ce samedi 20 décembre. Il était mené à la mi-temps 0-1. Elson Mendes a inscrit un doublé.

Après ses deux victoires en championnat, à l’extérieur (celle contre Valenciennes est à confirmer), le FC Sochaux-Montbéliard confirme encore loin de ses bases ce samedi 20 décembre, en se qualifiant pour les 16e de finale de Coupe de France. 

Les Jaune et Bleu ont disposé du Stade Béthunois, dans le Nord. Victoire 4-2. Mais le match était mal embarqué. Les Sochaliens étant mené à la mi-temps après avoir concédé l’ouverture du score à la 32e. 

La défense sochalienne était inédite. Mathieu Peybernes n’a finalement pas joué, après avoir ressenti une douleur à l’échauffement. Prince Mendy a été associé dans l’axe à Mohamed Touré. Sur les côtés, Abderrezzek Saidi était associé à Elson Mendes, aligné en défense pour l’occasion.  

3 matchs, 3 victoires en décembre pour le FC Sochaux

Kapit Djoco, entré à la mi-temps, a remis les équipes à égalité sur penalty, à la 61e minute. Dans le dernier quart d’heure, le FC Sochaux-Montbéliard a accéléré. Elson Mendes a doublé la mise à la 78e, Boubacar Fofana a inscrit le 3e but à la 83e et Elson Mendes s’est offert un doublé un corsant l’addition à la 89e. L’équipe de Béthune, pensionnaire de Régional 1, a réduit le score à la 95e minute. 

Trois matchs en décembre. Trois victoires. Les joueurs du FC Sochaux-Montbéliard vont passer des fêtes sereines avant d’entamer la phase retour et de tenter de monter à l’échelon supérieur.

Le 1er match de l’année 2026 est programmé le week-end du 10-11 janvier, pour les 16e de finale de coupe de France, dont le tirage sera effectué ce dimanche 21 décembre.

