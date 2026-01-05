FC Sochaux : Martin Lecolier transféré à l’US Boulogne en Ligue 2

Martin Lecolier est arrivé en 2021 au FC Sochaux-Montbéliard. Il a découvert le monde professionnel lors de la saison 2022-2023, rappelle le club dans son communiqué de presse du 31 décembre. Il compte 72 apparitions sous le maillot Jaune et Bleu.
« L’année suivante, il prend part à 18 rencontres de National et s’illustre lors de la deuxième partie de saison en inscrivant notamment un but décisif face à l’US Avranches. Lors de la saison 2024/2025, malgré un contexte sportif compliqué, il termine meilleur buteur du club avec 6 réalisations », rappelle le FC Sochaux-Montbéliard.
Martin Lecolier a joué 72 matchs pour le FC Sochaux
Depuis le début de saison, l’attaquant de 22 ans a marqué deux buts : un en championnat, l’autre en coupe de France. Dans une interview à L’Est Républicain, le coach Vincent Hognon a émis le souhait d’un renfort en attaque, « parce qu’on pense qu’on peut être meilleur ». « Sur le poste d’avant-centre, je trouve qu’on est un peu léger et qu’on tire beaucoup sur la corde avec Kapit (Djoco) », a-t-il déclaré à notre confrère Rémi Farge.