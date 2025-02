Le FC Sochaux officialise l’arrivée de Frédéric Bompard comme entraîneur

Il remplace Karim Mokeddem, éjecté la semaine dernière (lire notre article). L’intérim a été assurée par Éric Hély (lire notre article).

Frédéric Bompard est âgé de 62 ans. Il « a évolué comme gardien de but au Stade de Reims, Paris FC et Racing Besançon, avant d’embrasser une carrière d’entraîneur », indique le club. D’ajouter : « Après des débuts sur le banc avec la réserve du Paris FC et l’équipe première du FC Béziers, il rejoint le Dijon FCO, où il retrouve Rudi Garcia, ancien coéquipier à l’AS Corbeil-Essonnes. Il deviendra son fidèle adjoint pendant près de dix-sept ans, l’accompagnant au LOSC, où ils décrochent deux titres, puis à l’AS Roma, double vice-championne d’Italie, et à l’Olympique de Marseille, avec qui il atteint la finale de la Ligue Europa en 2018. » En 2020-2021, il est entraîneur principal de Guingamp, avec qui il réussit la mission maintien, après avoir été promu au sein du club.