Clément Calvez : « On ne peut pas se contenter uniquement des fans de foot »

Aujourd’hui, nous sommes en moyenne 10 400 spectateurs, ce qui est énorme. Mais il faut que nous repensions notre modèle. Nous ne pouvons plus nous dire : « 10 400 c’est déjà beaucoup, c’est super, c’est mieux que ce que nous faisions en Ligue 2. » Ça ne suffit plus. Nous voulons faire venir plus de gens pour générer plus de recettes, pour arriver à des budgets équilibrés, pour pérenniser le club et pour avoir des niveaux de performance. Nous ne pouvons pas non plus mettre un fusil sur la tempe des gens en leur disant : « Venez au stade, parce qu’on a besoin d’argent. » Nous ne pouvons pas non plus dire à des sponsors : « Nous sommes en galère, nous avons besoin de vous. » Le côté solidaire a ses limites. Les millions d’euros que nous avons levés, nous n’arriverons pas à les relever si nous sommes de nouveau dans la galère. Il faut donc que nous arrivions à faire en sorte que les gens aient envie de venir au stade pour soutenir l’équipe et pour consommer. Et cela passe par s’adresser à d’autres publics et à des non-fans de foot.