Le FC Sochaux-Montbéliard doit l’emporter pour le retour d’Éric Hély

Les Jaune et Bleu font du surplace. Le FCSM, qui pointe à la 7e place du classement, reste sur 5 matchs nuls consécutifs en championnat et la dernière victoire remonte au 22 novembre. Pour à nouveau gagner, Éric Hély ne va “pas faire une révolution”. Avec la réception de Paris 13 Atlético, ce vendredi 7 février, il attend plus d’efficacité offensive. “Ce match, c’est aussi mon orgueil. Si j’accepte ce défi, c’est pour gagner”, ambitionne-t-il. Depuis des semaines, c’est le secteur offensif qui est pointé du doigt avec un cruel manque de réalisme devant le but adverse. “On a fait une belle semaine avec un travail sur les transitions, que ce soit à la perte de balle ou à la récupération. Je veux du jeu vers l’avant.”

“Aujourd’hui, personne n’est satisfait du bilan comptable, lance-t-il, avec lucidité. Il manque un déclic pour franchir un palier.” Alors le coach Hély compte sur ses joueurs pour jouer libéré et mettre en application le travail effectué. “On doit se préoccuper de nous et on va le faire”, ajoute-t-il d’un ton déterminé. Pour aller chercher les trois points, Sochaux doit s’appuyer sur son public. “Ils seront présents et on en a besoin”, souligne le coach. Le match de demain semble déjà décisif. “C’est dans les trois prochaines journées que le championnat va basculer. Soit on aura recollé, soit on sera dans le ventre mou”, analyse-t-il.