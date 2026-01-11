FC Sochaux : malgré la défaite contre Lens, la victoire du foot populaire

« Merci pour cet élan de solidarité. Pour tous les Sochaliens qui ont accueilli des supporters lensois », entame le speaker. Ce dimanche 11 janvier, à 12 h, le stade Bonal accueille les premiers supporters du 16e de finale de Coupe de France opposant le FC Sochaux-Montbéliard au Racing club de Lens. Il replace ainsi les conditions rocambolesques de l’organisation de ce match.

Initialement prévu à 21h, ce samedi, ce match a dû être reporté en raison des conditions météorologiques et de la difficulté pour les supporters de se rendre au stade (lire notre article). Une annonce en écho à la vigilance orange neige-verglas. Les autorités préfectorales ont mis en place, samedi, un arrêté interdisant la circulation de tous les véhicules depuis Besançon et Mulhouse jusqu’au Territoire de Belfort, sur l’A36. Avant cela, la circulation des poids lourds avait été interdite (lire notre article).

Aux abords du stade Bonal, les écharpes du FC Sochaux-Montbéliard côtoient celles du RC Lens. 19 210 supporters étaient présents. Suite à l’annonce de report la communauté du foot s’est mobilisée. Certains Lençois, venus tout droit du Nord-Pas-de-Calais, ont pu compter sur le soutien des Sochaliens. Avec le #FCSMRCL, les supporters locaux ont proposé d’inviter les Lençois directement chez eux. Des restaurants ou des boulangeries ont aussi fait des offres aux Nordistes. La ville de Montbéliard a, de son coté, rendu gratuits les parkings de la Velotte, des Alliés et des Blancheries pour faciliter l’accueil et le stationnement des Lensois.