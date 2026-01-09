FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Lens en Coupe de France

C’est la première fois en 2026 et depuis leur défaite face au Dijon Football Côte-d’Or (lire notre article) que le FC Sochaux-Montbéliard rejoue à domicile. Et ce samedi, ce ne sera pas n’importe quel match puisque le club va affronter le leader de la Ligue 1, le Racing Club de Lens, en 16e de finale de Coupe de France. Lors du dernier match de Coupe de France, les joueurs sochaliens ont obtenu une victoire contre le club des Hauts-de-France, le Stade Béthunois FC (2-4) (lire notre article). Un match de reprise pour les Sochaliens qui reviennent tout droit d’un stage d’une semaine dans le sud de la France, à Mallemort (Bouches-du-Rhône). Ils préparent déjà leur prochain match de championnat de National, programmé le 16 janvier contre la Berrichonne de Châteauroux.