FC Sochaux : les infos à retenir avant la réception de Lens en Coupe de France

Le contexte
C’est la première fois en 2026 et depuis leur défaite face au Dijon Football Côte-d’Or (lire notre article) que le FC Sochaux-Montbéliard rejoue à domicile. Et ce samedi, ce ne sera pas n’importe quel match puisque le club va affronter le leader de la Ligue 1, le Racing Club de Lens, en 16e de finale de Coupe de France. Lors du dernier match de Coupe de France, les joueurs sochaliens ont obtenu une victoire contre le club des Hauts-de-France, le Stade Béthunois FC (2-4) (lire notre article). Un match de reprise pour les Sochaliens qui reviennent tout droit d’un stage d’une semaine dans le sud de la France, à Mallemort (Bouches-du-Rhône). Ils préparent déjà leur prochain match de championnat de National, programmé le 16 janvier contre la Berrichonne de Châteauroux.
L’adversaire
Le RC Lens est leader de Ligue 1. Le club, tout droit venu du Nord-Pas-de-Calais, enchaîne les victoires. Ils viennent de battre Toulouse, en Ligue 1. Leur première victoire de l’année 2026. Avant les fêtes, les hommes de Pierre Sage ont éliminé, en Coupe de France, l’Entente Feignies-Aulnoye FC. Au classement de la Ligue 1, le RC Lens cumule 40 points et 13 victoires en 17 matchs joués ; les Lensois caracolent en tête, juste devançant le Paris-SG et de l’Olympique de Marseille.
La phrase du coach
« C’est un super match de préparation pour le match de Châteauroux parce que notre priorité, c’est le championnat. Mais, évidemment qu’on va jouer pour gagner. » Après la coupure, Vincent Hognon se dit impatient de retrouver la compétition. « C’est un match où on va évidemment apprendre en jouant avec une équipe de haut niveau et se préparer pour Châteauroux. »
Le joueur
Le numéro 14, Mathieu Peybernes va diriger la défense centrale, car pour ce match, il n’y aura pas de doublette avec Arthur Vitelli. Ce dernier sera absent, toujours en réhabilitation. Le Toulousain de naissance ne semble pas inquiet : « On va rester dans ce que l’on sait faire depuis le début de la saison ». La rencontre de samedi sera son dix-septième match de la saison.
Le chiffre
19 500 supporters sont attendus au stade Bonal ce samedi 10 janvier. Un chiffre datant de ce vendredi soir, et qui, par conséquent, pourrait augmenter à l’approche du match. « J’espère que ça va être une belle fête du football », s’enthousiasme Vincent Hognon.