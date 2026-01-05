Incendie de Crans-Montana : la famille du FC Sochaux endeuillée

Les souffles sont courts. Les mots ne viennent pas. L’injustice prédomine. Une terrible nouvelle touche la famille du FC Sochaux-Montbéliard. Le club a appris la disparition de Noa Thévenot El Kaim Billah, fils de Xavier Thévenot, membre du conseil de surveillance du club, dans le dramatique incendie du bar La Constellation de Crans-Montana (Suisse), survenue lors du réveillon de la Saint-Sylvestre. 40 personnes y ont perdu la vie, dont 20 mineurs. 116 personnes ont été blessées. Noa est la plus jeune victime française de ce drame.
« C’est indescriptible », confie au téléphone Sandro Nardis, président du conseil de surveillance du FC Sochaux-Montbéliard, profondément marqué par cette annonce. « Comment est-ce possible, questionne-t-il encore. À cet âge, c’est l’insouciance, la joie de vivre… »
« Noa était un fou de football et un fou du FC Sochaux-Montbéliard », raconte Sandro Nardis, ami proche de Xavier Thévenot. Âgé de 14 ans, Noa avait joué des U6 aux U11 au Racing Besançon, comme le rappelle le club bisontin sur sa page Facebook. Il avait également passé des essais, à l’automne, au FC Sochaux-Montbéliard indique Sandro Nardis.
Xavier Thévenot a participé au sauvetage du FC Sochaux en 2023
Xavier Thévenot a été l’un des premiers à rejoindre l’aventure du sauvetage du club à l’été 2023. Ceux que l’on appelle aujourd’hui les premiers de cordée. « On va l’entourer », promet Sandro Nardis, qui glisse aussi qu’un hommage sera rendu à Noa, samedi, à l’occasion du 16e de finale de Coupe de France contre le RC Lens (lire notre article).
« En ces moments d’une indicible souffrance, le FC Sochaux-Montbéliard tient à adresser ses plus sincères pensées et tout son soutien à la famille de Noa Thévenot El Kaim Billah, à ses proches, ainsi qu’à toutes les personnes touchées par ce drame », a écrit le club sur ses réseaux, ce lundi. « Cette tragédie bouleverse profondément l’ensemble du club », a jouté le FC Sochaux-Montbéliard.