Le FC Sochaux-Montbéliard, passionnément, à la folie !

« Quand j’ai vu les reportages, je me suis décidé très vite », avoue Xavier Thévenot. Cet engagement est « spontané », assure Sandro Nardis. On parle d’un « monument du foot français », justifie-t-il. Avec son père, ils étaient déjà du tour de table avec Romain Peugeot. «Nous sommes passionnés par le foot », argumente simplement l’industriel pour expliquer ce choix pas tout à fait rationnel. Son père, sa mère, son grand-père… Tous sont des inconditionnels du ballon rond. Bartolino Nardis arrive dans le pays de Montbéliard dans les années 1960. Ce fan de l’Inter de Milan se rapproche inéluctablement du club local lorsqu’il s’installe. De fil en aiguille, il sympathise avec les dirigeants. Et les Jaune et Bleu prennent une place dans son cœur, aux côtés des Nerazzuri. Alors, lorsqu’il crée son entreprise en 1979, c’était tout naturel qu’il devienne partenaire du club. Depuis, le nom EIMI s’affiche dans les travées de Bonal.

Quand Pascal Groll a reçu le coup de fil, lui non plus n’a pas beaucoup hésité. Il est à la tête d’une société qui exploite plusieurs enseignes de restauration rapide, Quick et Burger King, partenaire du club depuis 1999. Ses enseignes ont énormément bénéficié du FC Sochaux-Montbéliard estime-t-il. « T’essaie de rendre au club ce qu’il t’a donné », avance-t-il pour expliquer son investissement. Baptiste Vautherin, 43 ans, dirige B.E.J., un cabinet d’ingénierie. Il est originaire de Dambelin, à côté de Pont-de-Roide. « J’ai découvert le club, comme beaucoup de garçons, à 7-8 ans. Je venais une à deux fois par an à Bonal, avec mon club. » Il aimait le sport. Le foot. Ce n’était pas non plus un féru supporter.

Mais lorsqu’il devient interne au lycée Viette, à Montbéliard, il se pique au jeu. Il prend son abonnement à Bonal et s’engage dans le groupe de supporters des Joyriders. Baptiste Vautherin souligne combien le stade est « un lieu de rassemblement ». Un lieu qui brasse « toutes les catégories sociales ». Un lieu où l’on rencontre les gens autrement, qui casse les barrières.

« Je suis vraiment amoureux de ce club », avoue, pour sa part, Xavier Thévenot, depuis le bord du stade Bonal, à quelques minutes du coup d’envoi contre le Stade Malherbe de Caen, au mois de septembre. Il regarde longuement les tribunes qui se remplissent. Avec la ferveur qui monte. « Vous voyez tout ça », montre-t-il de la main. « Un grand bravo aux supporters, salue-t-il. Ils sont toujours là. À Bonal et à l’extérieur. »

Un point d’ancrage unit ces investisseurs. Mais aussi une foule d’anonymes qui a multiplié les dons à l’été 2023 pour ne pas voir disparaître le FC Sochaux-Montbéliard : sauver le centre de formation. Celui qui a formé depuis 1974 des internationaux comme Bernard Genghini, Joël Bats, Yannick Stopyra, Stéphane Paille, Franck Sauzée, Franck Silvestre, Benoît Pedretti, Jérémy Mathieu ou encore, plus près de nous, Marcus Thuram et Ibrahima Konaté. Ce centre de formation fait l’identité du club. Sa raison d’être.